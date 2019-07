Luna | 50 anni fa lo sbarco Le immagini della missione dell’Apollo 11 che cambiò la storia

Missione spaziale Apollo 11/ 50 anni dallo sbarco sulla Luna : quando ci torneremo? : Missione spaziale Apollo 11, si festeggiano i 50 anni dallo sbarco sulla Luna: ma quando torneremo sul nostro satellite? Forse nel 2024…

Dalla Luna a Marte : 50 anni dopo lo sbarco il satellite ci aiuterà a raggiungere il pianeta rosso : La Luna è considerata un tassello fondamentale per arrivare a conquistare Marte, l'obiettivo più ambizioso delle agenzie aerospaziali governative e private. Per questa ragione la NASA ha recentemente annunciato un intenso programma che nel 2024 porterà di nuovo gli astronauti americani a solcare la regolite Lunare.Continua a leggere

Luna - 50 anni fa lo sbarco – Le cose che non sapete (davvero) sulla missione dell’Apollo 11 : Per Neil Armstrong, Mike Collins e Buzz Aldrin, il viaggio verso la Luna iniziò negli alloggi dell’equipaggio, quando i tecnici della Nasa collegarono i caschi alle loro tute isolandoli dal mondo esterno. Era l’alba del 16 luglio 1969. Saliti con l’ascensore lungo i 97 metri di altezza del razzo Saturn V, gli astronauti si lasciarono scivolare attraverso il portello del modulo di comando dell’Apollo 11, denominato Columbia. Armstrong sedeva a ...

Sbarco sulla Luna - quell’impresa formidabile che dopo 50 anni ci ammalia ancora : Non siamo mai stati così Lunatici. Una volta a parlarne, e scriverne, erano soprattutto i poeti come Giacomo Leopardi (“Che fai tu in ciel? Dimmi che fai silenziosa Luna?”)....

10 cose da sapere per festeggiare i 50 anni dello sbarco sulla Luna : E’ passato mezzo secolo, 50 anni, dal giorno in cui per la prima volta un essere umano ha messo piede sulla luna. Era la notte del 20 luglio 1969 e l’essere umano in questione è il noto Neil Armstrong, in missione assieme al meno noto Buzz Aldrin. In questi decenni si è discusso molto dello sbarco sulla luna che, tra dubbi, sospetti e grandi celebrazioni, resta una data da ricordare, che ci riporta al passato, e agli avvenimenti che lo hanno ...

Cinquant'anni dopo la prima volta tutti vogliono tornare sulla Luna : Cinquant'anni dopo il primo 'salto' di 393.309 chilometri fino alla Luna, sono in tanti a coltivare il sogno di tornare sul pianeta satellite. A distanza di oltre mezzo secolo dal discorso al Congresso degli Stati Uniti del presidente Kennedy che dava il via alla corsa verso la Luna, in rivalità aperta con l'Unione Sovietica, la storia sembra ripetersi, ma nella nuova epopea Lunare cambiano (in parte) i protagonisti, ma soprattutto le ...

Le foto dell’alLunaggio del 20 luglio 1969 - 50 anni dopo : Il 20 luglio 1969 l’uomo sbarcava sulla Luna: un evento entrato nell’immaginario collettivo e celebrato, cantato, vivisezionato come una tappa fondamentale della storia dell’umanità. L’allunaggio non è coinciso solo con la passeggiata di Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla superficie lunare, ma è stato un avvenimento che è riuscito a catalizzare l’attenzione di milioni di spettatori e ha influenzato le generazioni ...

Moon Day - 50 anni fa l' uomo sulla Luna : 5.50 Il mondo celebra l'Apollo 11 che 50 anni fa toccava il suolo Lunare. La Rai dedica con le sue trasmissione, tutta la giornata all'avvenimento con alcuni dei protagonisti della telecronaca di allora come Tito Stagno e Piero Angela. Ma oggi è il giorno anche di Astroluca, Luca Parmitano, il nostro astronaura che riparte per le stelle per assumere il comando temporaneo della stazione spaziale.

Paramount Network - programmazione speciale per celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna : Sabato 20 luglio Paramount Network propone una programmazione speciale per celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna

Guida tv Sabato 20 luglio - 50 anni dall’alLunaggio gli omaggi in tv : Programmi tv di Sabato 20 luglio – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:15 Ulisse Quella Notte sulla lunaRai 2 ore 21:05 La doppia vita di mio maritoRai 3 21:25 Adidas vs PumaCanale 5 ore 21:10 Ciao Darwin 7 (replica)Rete 4 ore 21:30 Una vita 1a TvItalia 1 ore 21:10 Jurassic Park IIILa7 ore 21:15 Little Murders by Agatha ChristieTv8 ore 21:20 Pistorious l’ultimo San Valentino Nove ore 21:25 Fuga da Alcatraz Serie Tv e Film in Tv ...

50 anni dallo sbarco sulla Luna - cos’è successo durante il primo alLunaggio dell’Apollo 11 : Era il 20 luglio 1969, erano le 20:17:40 in Italia, quando Armstrong e Aldrin atterrarono sul suolo Lunare: l'Eagle ha raggiunto la Luna, missione completa. Vediamo insieme cos'è successo negli ultimi prima dell'alLunaggio avvenuto 50 anni fa e quali sono stati gli imprevisti che hanno rischiato di far saltare la missione Apollo 11.Continua a leggere

Accadde oggi : 50 anni fa la Missione Apollo 11 e lo Sbarco sulla Luna : Alle 22:17 del 20 luglio 1969 l’astronauta NASA Neil Armstrong ha compiuto un “piccolo” passo con il quale ha lasciato il modulo spaziale “Eagle” e ha messo piede sulla Luna. La Missione ripaga gli Stati Uniti dei primi insuccessi nella corsa alla spazio che, con lo Sputnik e con Gagarin, avevano visto la prevalenza dei sovietici. L’equipaggio dell’Apollo 11 ha lasciato sul satellite una targa di acciaio ...

Missione Spaziale Apollo 11 - la cronaca dello sbarco sulla Luna : cosa successe 50 anni fa : 50 anni fa la NASA portava a compimento una Missione che sarebbe diventata epica: il primo sbarco dell’uomo sulla luna. Per arrivare lì, gli astronauti Neil Armstrong, Edward “Buzz” Aldrin e Michael Collins (che però rimase in orbita intorno alla luna e non mise piede sulla sua superficie) furono lanciati a bordo di quello che allora era il razzo più alto e più potente mai fatto decollare. Il Saturn V era un gigante con i suoi 110 metri di ...

Missione spaziale Apollo 11 - la Bolaffi celebra il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna con i cosmogrammi e il collezionismo [GALLERY] : Mancano poche ore e poi potremo celebrare il 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna. In tutto il mondo sono tantissime le iniziative per festeggiare il ricordo di quella storica impresa e in Italia, precisamente a Torino, c’è un modo molto particolare: il collezionismo spaziale. Lorenzo Dellavalle, presidente di Bolaffi, ha raccontato di come, da storici esperti di francobolli, siano riusciti prima a scoprire l’esistenza ...