Luciano De Crescenzo diceva sempre che la vita va ‘allargata’ | era geniale E io lo

Sfavillante unicità di Luciano De Crescenzo - miracolo umano tra bit - umorismo e filosofia - morto lui chiudete Napoli : Luciano De Crescenzo, un vero mahatma partenopeo, una grande anima che, in contrapposizione al suo peso enorme, ha saputo invece volare leggera alla stregua di una melodia di Bovio, ovunque. Nelle case delle persone comuni, nelle finestre dei colti e nelle librerie e nei pensieri di tutti, nel mondo. Che settimana. La caduta di due titani in 48 ore, Camilleri e De Crescenzo ci lascia un po’ senza ossigeno, come in un incontro di Tekken alla ...

Luciano De Crescenzo è volato nell’altra dimensione - il mio ricordo della sua cultura e della sua ironia : https://youtu.be/B6JuCYZCaG0 Luciano De Crescenzo è volato nell’altra dimensione. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo e di averlo ospite nel mio primo programma televisivo, Bandiera Gialla, nel 1983. De Crescenzo è molto più GRANDE di quanto l’opinione pubblica possa pensare. La sua ironia era mista a una profonda cultura che non faceva mai pesare ma che utilizzava per impreziosire tutti i suoi interventi, fossero in televisione, nei ...

«Addio professò» - Napoli piange Luciano De Crescenzo : lutto cittadino e bandiere e mezz'asta : Napoli piange il professore, e anche il famoso cavalluccio rosso acquistato a piazza Mercato da Riccardo Pazzaglia nel film «Così parlò Bellavista», si tinge di nero. Un...

Adl ricorda Luciano De Crescenzo – “Ci sbalordì tutti negli anni 70” : A poche ore dalla scomparsa di Luciano De Crescenzo, all’età di 90 anni, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto ricordarlo con una lettera pubblicata sul sito ufficiale della SSC Napoli. Adl De Crescenzo – Di seguito le parole del patron azzurro: “Ho conosciuto Luciano De Crescenzo quando era un ingegnere della IBM. Aveva appena pubblicato il suo primo romanzo “Così parlò Bellavista”. Mi intrigava molto ...

La preziosa eredità letteraria di Luciano De Crescenzo : Lessi i suoi libri e andai a trovarlo in via Tor de’ Conti, tra via Cavour e i Fori, e perse un mucchio di tempo con qualcuno che non gli sarebbe servito a niente (nemmeno scrivevo sui giornali, allora) e che si ostinava, per fissazione neo-borbonica, a dargli del voi. Anche lui aveva letto molto: a