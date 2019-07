Luca Parmitano è pronto per la Missione Beyond | oggi la partenza da Baikonur | direzione

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019) “Quello che facciamo sulla Stazione Spaziale Internazionale è per la Terra, per l’umanità. Lavorare sull’avamposto orbitale è l’unico modo per capire di quali conoscenze scientifiche e di quali tecnologie abbiamo bisogno per poterci spingere oltre”, sostiene. E “Oltre” (in inglese “”) è il nome dellaper la quale partirà, 20 luglio, alle 18:28 (ora italiana) da, in Kazakistan. Sarà la secondasulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per, astronauta dell’ESA e tenente colonnello dell’Aeronautica Militare, dopo laVolare del 2013. Con “”,diventerà il primo comandante italiano e il terzo europeo dell’ISS. Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, un’infografica sulla. L’ESA spiega che i colleghi descrivonocome una persona molto concentrata sugli ...

