L' oroscopo dell' amore per i single fino al 28 luglio | Leone innamorato | Capricorno triste

L'oroscopo dell'amore di coppia dal 22 al 28 luglio : Bilancia nostalgica - Toro dubbioso : L'oroscopo dell'amore di coppia settimanale segue i transiti planetari favorevoli e in particolare il passaggio lunare che coinvolge Pesci, Ariete, Toro e Gemelli. Gli aspetti astrali promettono effusioni dolci e tanta tenerezza nelle relazioni, ma occorre che ciascun simbolo zodiacale investa le proprie energie per il benessere della relazione. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Nuove emozioni nelL'oroscopo ...

L'oroscopo della settimana fino al 28 luglio - da Bilancia a Pesci : pagelle - Scorpione otto : L'oroscopo della settimana dal 22 al 28 luglio 2019 è pronto ad evidenziare i voti, le previsioni e le stelline relative ai prossimi sette giorni in agenda. Ansiosi di sapere come è stato classificato il vostro segno in merito all'ultima settimana dell'attuale mese? In primissimo piano l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dell'arco zodiacale. Iniziamo dunque già da subito a dare una breve anteprima sull'andamento generale del periodo ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 20 luglio : Ariete nervoso - Cancro innamorato : L'oroscopo dell'amore di coppia di sabato sprigiona in ciascun segno zodiacale un desiderio di concretizzare i propri bisogni, che diventa impulsivo e non conosce la pazienza. Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine Ariete: Mercurio in Cancro vi scombussola un po' le idee e insieme a Venere in quadratura vi rende insicuri e non molto convinti di quello che dite in coppia. Meno determinati e astuti del solito, rischierete di andare incontro ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 19 luglio : Bilancia irrequieta - Capricorno istintivo : L'oroscopo dell'amore per i single approfondisce nuove possibilità nella giornata di venerdì. Nuovi amori nascono grazie ai consigli elargiti nelle previsioni astrologiche segno per segno, frutto di configurazioni planetarie fortunate e benefiche per i sentimenti. Astri e oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: molto amichevoli nei confronti degli altri, sarete pronti ad approfondire le nuove conoscenze con slancio emotivo e ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 19 luglio : Pesci innamorato - Leone eccentrico : L'oroscopo dell'amore di coppia di venerdì punta le sue premonizioni su una Luna in Acquario che approfondisce un desiderio di indipendenza difficile da contenere. L'amore diventa quindi più controllato e libero, mentre si darà molta importanza ai rapporti umani. Ciascun segno zodiacale dovrà far camminare sulla stessa lunghezza d'onda sia l'amicizia che l'amore, per poter avere un rapporto armonico e sereno. Di seguito le previsioni ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 18 luglio : Leone perplesso - Scorpione emotivo : Il transito di una Luna troppo razionale approfondisce le sensazioni di ciascun segno zodiacale in maniera molto emotiva, tanto che alcuni simboli potrebbero incanalare questo flusso di energia impetuosa in modo troppo instabile. Le previsioni astrali dedicate alle relazioni a due puntano un riflettore su questi stati d'animo, indicando una via per trasformare in positivo questo modo di amare. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia di ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 17 luglio : Cancro ambiguo - Sagittario emotivo : L'oroscopo dell'amore per i single di mercoledì propone intriganti novità in ambito amoroso, spetta a ciascun segno zodiacale mettere in pratica alcuni consigli utili per concretizzare i propri sogni amorosi. I transiti planetari fortunati, molto stimolanti quasi per tutti i simboli dello zodiaco, spingono all'azione e a non tergiversare nei confronti delle opportunità amorose. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Nuovi incontri ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 17 luglio : Cancro altalenante - Scorpione determinato : Alcuni astri in sinergia non molto favorevole con il fantasioso Nettuno sprigionano una certa insoddisfazione in coppia, che rende il rapporto teso e altalenante. Anche Urano trasmette il suo influsso rivoluzionario a Capricorno, Toro e Vergine, per stravolgere la relazione e apportare delle modifiche repentine. L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì approfondisce questi precari equilibri, in bilico tra sogno e realtà, tra accettazione e ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 16 luglio : Ariete affettuoso - Vergine sensibile : I transiti planetari stimolano in modo fortunato e consapevole i segni zodiacali a vivere l'amore di coppia in maniera profonda e costruttiva. Lo scopo delle previsioni astrali di martedì è quello di ritrovare un'armonia di coppia spesso perduta o accantonata per dare spazio a nuove e più urgenti esigenze. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia segno per segno. Novità nelL'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: una Luna molto ...

oroscopo della settimana fino al 21 luglio : nuova energia per Pesci e Toro : Inizia la terza settimana del mese di luglio 2019. Cosa avranno in serbo gli astri e le stelle per tutti i segni zodiacali nel periodo compreso tra lunedì 15 e domenica 21 luglio? Di seguito, l'Oroscopo settimanale con amore, lavoro e salute da Ariete a Pesci. Ariete: buona settimana per il segno, ci saranno diverse opportunità in campo professionale. Con Venere dalla vostra parte, potrete vivere un momento di recupero. Cercate di essere cauti ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 16 luglio : Cancro affettuoso - Acquario incostante : La congiunzione di Luna con Plutone nel domicilio astrologico del Capricorno punta un riflettore sull'interiorità di ciascun segno zodiacale, avviando un esame approfondito e consapevole delle sensazioni amorose. In particolare Scorpione, Pesci, Toro e Vergine saranno lambiti da questa visione profonda che nelle previsioni astrali di lunedì, innesca delle reazioni a catena imprevedibili. Di seguito L'oroscopo dell'amore per i single segno per ...

oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 14 al 19 luglio 2019 : Torna l’appuntamento con le previsioni astrali dell’astrologo più famoso della tv. Ecco che cosa dicono le stelle, segno per...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 15 luglio : Cancro capriccioso - Leone perspicace : Le previsioni astrali di lunedì dedicate alle relazioni a due, studiando i transiti planetari favorevoli e quelli che sprigionano una sorta di sfida emotiva, spingono alcuni segni zodiacali a intavolare una guerra emozionale in cui si vede il partner come un rivale che minaccia di prendere sempre più potere in coppia. Questa sensazione viene acuita dalla presenza di Mercurio che elargisce una spiccata carica intellettiva a Leone, Bilancia, Pesci ...

L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio : buon momento per Pesci - Leone e Acquario : Le previsioni astrali della settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 luglio, grazie anche alla favorevole congiunzione della Luna con il pianeta Mercurio, si caratterizzerà per positivi cambiamenti per i nati sotto i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario). Novità e sorprese riempiranno la settimana anche per i segni zodiacali Bilancia e Capricorno. Scorpione e Cancro, invece, dovranno attendere almeno l'ultima settimana del mese per ...