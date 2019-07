L' oroscopo dell' amore di coppia dal 22 al 28 luglio | Bilancia nostalgica | Toro dubbioso

Blastingnews

(Di sabato 20 luglio 2019) L'disettimanale segue i transiti planetari favorevoli e in particolare il passaggio lunare che coinvolge Pesci, Ariete,e Gemelli. Gli aspetti astrali promettono effusioni dolci e tanta tenerezza nelle relazioni, ma occorre che ciascun simbolo zodiacale investa le proprie energie per il benesserea relazione. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Nuove emozioni nell'Ariete: non sarà un periodo molto luminoso per l'per via di Venere che risulterà in quadratura con Luna. Tuttavia sarete molto affettuosi e sentimentali con il partner, grazie a una nuova energia solare conferitavi nella giornata di giovedì.: la Luna nel vostro cielo nel fine settimana vi renderà più pacati ma avrete bisogno di sicurezze, di conferme dal partner e tenderete a fuggire dalle responsabilità e dalle complicazioni sentimentali. ...

