Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2019) Era il 27 maggio e aera in corso lo scrutinio del voto per il primo turno delle elezioni comunali. Nelle stesse ore, con la giunta del Movimento Cinque Stelle ormai uscente, si sono tenuti i colloqui per l’assunzione di tre dirigenti comunali. Tra questi il comandante della polizia municipale. Primo in graduatoria risulta Stefano Donati, livornese di nascita, per dieci anni comandante deia Bari e poi direttore dell’ufficio Sviluppo economico dello stesso Comune guidato da Antonio Decaro. Ma il possibiledella municipale diè un: deve rispondere di abuso d’ufficio e falso in un processo in corso al tribunale di Bari (sezione distaccata di Bitonto): a giugno è iniziata la fase dell’udienza preliminare (rinviata alle prossime settimane) al termine della quale il giudice dovrà decidere se mandarlo a processo oppure no. Donati è ...

Noovyis : (Livorno, scelto il nuovo capo dei vigili. Ma è imputato per una storia di concessioni. Il Pd: “Regalino del M5s”.… - Notiziedi_it : Livorno, scelto il nuovo capo dei vigili. Ma è imputato per una storia di concessioni. Il Pd: “Regalino del M5s”. L… - TutteLeNotizie : Livorno, scelto il nuovo capo dei vigili. Ma è imputato per una storia di concessioni. Il… -