LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | via al sincro misto 3m | Bertocchi Verzotto ci

oasport

(Di sabato 20 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.28: La prima coppia a saltare sarà quella ucraina formata da Olyferchyk/Kesar che comincerà con un ordinario indietro 8.25: Gli azzurri salteranno per undicesimi, una gara che sarà decisamente lunga viste le 18 coppie al via 8.22: Le coppie stanno facendo il loro ingresso sul piano vasca 8.20: 18 le selezioni iscritte in questa finale deldai 3m: Ucraina, Russia, Stati Uniti, Germania, Malesia, Corea del Sud, Canada, Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Cile, Gran Bretagna, Messico, Egitto, Australia, Brasile, Colombia, Svezia 8.18: Cina che sta dominando letteralmente la scena in tutte le specialità sul trampolino e sulla piattaforma e non vuole essere da meno neanche oggi 8.16: Detto questo, la Cina vuol chiudere il cerchio arrivando a conquistare la gara citata con la coppia Yang Hao/Chang Yani, dovendosi guardare dal duo ...

zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 20 luglio Minisini per una nuova magia. Spettacolo con la piattaforma maschile… - OA_Sport : LIVE Tuffi, Mondiali 2019 in DIRETTA: gran chiusura con la piattaforma maschile. L’Italia ci prova nel sincro misto - OA_Sport : LIVE Nuoto, Mondiali 2019 in DIRETTA: 20 luglio, Minisini per una nuova magia. Spettacolo con la piattaforma maschi… -