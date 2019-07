Lì dentro potrebbero esserci le ossa di mia sorella Emanuela Orlandi

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 20 luglio 2019) “Sono esperienze molto forti,ledi mia… però non ci pensiamo finché non abbiamo il risultato”. Fatica a trattenere l’emozione Federicadi, la 15enne cittadina vaticana scomparsa in circostanze mai chiarite il 22 giugno 1983 – mentre parla con i cronisti al termine delle operazioni di apertura dei dueri individuati in un’area del Campo Santo Teutonico attigua alle tombe della Principessa Sophie von Hohenlohe e della Principessa Carlotta Federica di Mecklenburgo. Le analisi dei resti, cheappartenere alle due principesse, sono state avviate oggi ‘in loco’ subito dopo l’apertura degliri e si sono concluse poco prima delle 15. Alle operazioni ha partecipato anche l’avvocato della famigliaLaura Sgrò entrata in Vaticano ...

