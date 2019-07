Lega | i 46 milioni da restituire allo Stato sono diventati 18 Così il Carroccio è salvo

Cos’è questa storia dei 49 milioni della Lega diventati 18 : Se ne parla dopo la pubblicazione del bilancio, ma non c'è niente di losco: dipende dalle condizioni con cui verrà ripagato il debito

Lega - bilancio 2018 in perdita per 16 - 5 milioni. I 49 milioni - spalmati su 76 anni a interessi zero - scendono a 18 - 4. Boom di donazioni : Togli i 3 milioni già sequestrati e spalma i 46 che rimangono su 76 anni e senza interessi. Risultato: grazie all’accordo raggiunto lo scorso settembre con i pm i famosi 49 milioni di fondi che la Lega deve restituire allo Stato calano a poco più di 18 di “valore netto attualizzato”. Non male, come converrà chiunque abbia un mutuo. Quel debito, comunque, manda in profondo rosso il bilancio federale 2018 del Carroccio, che si ...

No - la Lega non ha avuto nessuno “sconto” sui 49 milioni ma pagherà comunque meno : La Lega dovrà restituire solo 18 dei 49 milioni di euro che il Carroccio dovrebbe versare nelle casse dello Stato per la truffa dei rimborsi elettorali. Il dato emerge dal bilancio della Lega e si spiega in base all'attualizzazione prevista quando il pagamento da effettuare viene dilatato nel tempo e ha una scadenza lontana rispetto alla data odierna.Continua a leggere

Salvini - Landini : “Fa il duro coi deboli e poi fa condoni - non spiega caso 49 milioni - né fondi russi a Lega. Inaccettabile” : “Sgomberi a Roma? Fanno venire rabbia. Quando uno è povero, la colpa non è sua, perché la logica inaccettabile del ministro dell’Interno è che fa il duro coi deboli, ma intanto lui è quello che fa i condoni fiscali, è quello che non spiega dove hanno messo i 49 milioni di euro, è quello che dichiara che non va a spiegare in Parlamento il caso dei fondi russi alla Lega. Io trovo tutto questo inquietante”. Così, a In Onda, su ...

Franco Bechis sui presunti fondi russi : "Altroché finanziamenti - la Lega ha chiuso con 16 - 5 milioni di debiti" : Matteo Salvini dice di non aver preso alcun rublo, così come alcuno yen, altrettanti dollari e qualsiasi altra valuta straniera. E a leggere i bilanci della Lega depositati proprio ieri, giovedì 11 luglio, c'è da credergli: "Il bilancio consolidato 2018 si è chiuso con un buco. Nonostante i successi

Luigi Di Maio - badilata a Salvini : "I rubli? M5s rigido come con Siri e Rixi. E sui 49 milioni della Lega..." : "Noi ci aspettiamo massima trasparenza, non siamo mai finiti in storie del genere, perché abbiamo reso sempre tutto tracciabile e aperto". Lo sottolinea il vice premier e ministro Luigi Di Maio in un passaggio del forum pubblicato oggi dal Fatto quotidiano che da grande risalto alla vicenda dei rapp

L’inchiesta di BuzzFeed e i “65 milioni” alla Lega. Salvini : “Mai avuto una lira” : "Tre italiani e tre russi" seduti attorno a un tavolo all'Hotel Metropol di Mosca a pianificare, tra caffe' e sigarette, un ipotetico aiuto finanziario da parte di Mosca alla Lega sovranista di Matteo Salvini in vista delle elezioni europee. E' il sito d'informazione Usa BuzzFeed a ricostruire l'incontro avvenuto il 18 ottobre scorso nello storico albergo della capitale russa. Lo scoop del sito americano, dopo una precedente inchiesta de ...

"Fondi russi per 65 milioni alla Lega" - spunta audio sul sito BuzzFeed | Salvini : "Querelo" : Il sito Usa spiega che il 18 ottobre Gianluca Savoini, collaboratore del leghista, si è incontrato con altre persone a Mosca "Nell'audio ottenuto - scrive BuzzFeed - si sente negoziare un accordo per inviare milioni di dollari frutto dei proventi del petrolio russo al partito di Salvini, attraverso un canale segreto".

Tasse : la Lega propone di ridurre l'Irpef al 15% a 3 milioni di italiani dal prossimo anno : L'argomento delle Tasse sta rendendo ancora più rovente, se possibile, il clima politico- economico all'interno e all'esterno della maggioranza di Governo M5S-Lega. In questi giorni e in queste settimane si sono susseguite diverse ipotesi per poter ottenere l'agognato obiettivo dell'abbassamento delle Tasse che potrebbe voler dire nuova linfa per le attività economiche nostrane. Sullo stato dei lavori in corso all'interno dell'Esecutivo ha fatto ...

Migranti - le Onlus erano Legate a boss della 'ndrangheta : «Truffa da 7 milioni». Salvini : «La pacchia è finita» : Blitz e 11 arresti nell'ambito di un'inchiesta che vede al centro una presunta gestione economica illecita da parte di alcune Onlus che si occupano di accoglienza dei Migranti: i finanzieri...

Migranti - inchiesta su 4 onlus : 11 arresti - illeciti per 7 milioni. «ColLegate alla 'ndrangheta» : Blitz contro alcune onlus che si occupano dell'accoglienza dei Migranti. L'inchiesta, coordinata dai pm di Milano Boccassini e Prisco e condotta dalla Gdf di Lodi, ha portato ad 11 arresti...

Migranti - inchiesta su 4 onlus : 11 arresti - illeciti per 7 milioni. «ColLegate alla 'ndrangheta» : Blitz contro alcune onlus che si occupano dell'accoglienza dei Migranti. L'inchiesta, coordinata dai pm di Milano Boccassini e Prisco e condotta dalla Gdf di Lodi, ha portato ad 11 arresti...

Migranti - inchiesta sulle onlus : 11 arresti - illeciti per 7 milioni. «ColLegate alla 'ndrangheta» : Blitz contro alcune onlus che si occupano dell'accoglienza dei Migranti. L'inchiesta, coordinata dai pm di Milano Boccassini e Prisco e condotta dalla Gdf di Lodi, ha portato ad 11 arresti...

Migranti - inchiesta sulle onlus : 11 arresti - illeciti per 7 milioni. «ColLegate alla 'ndrangheta» : Blitz contro alcune onlus che si occupano dell'accoglienza dei Migranti. L'inchiesta, coordinata dai pm di Milano Boccassini e Prisco e condotta dalla Gdf di Lodi, ha portato ad 11 arresti...