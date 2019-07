Le organizzazioni dei gruppi criminali nigeriani

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 20 luglio 2019) Giovanni Vasso Le scoperte della direzione investigativa antimafia nella seconda relazione semestrale per il 2018: codici segreti, ruoli definiti e picchiatori, come funzionano i cults Ipiù pericolosi e diffusi di quelli attivi in Italia sono sue. Si tratta degli Eyie, diffusi da Nord a Sud della penisola; subito dopo c’è la Black Axe. Altre presenze sono pure attestate, anche se in forma minore come i Maphite e i Vikings; altre in posizione quasi residuale rispetto alle precedenti, come i Buccaneers e agli Aye. La relazione semestrale della Direzione investigativa Antimafia, inerente al secondo periodo del 2018, dedica un focus al fenomeno della cosiddetta mafia nigeriana. E, organizzazione per organizzazione, rivela come funzionano e quali siano le dinamiche di potere e di direzione all’interno dei cults attestati in Italia. Dal punto di vista ...

BordignonAngelo : RT @francescatotolo: Il professor Gerald Steinberg: “Alcune organizzazioni terroristiche hanno capito che formare proprie reti di #ONG per… - FabrizioLachi68 : RT @francescatotolo: Il professor Gerald Steinberg: “Alcune organizzazioni terroristiche hanno capito che formare proprie reti di #ONG per… - tonlizet08 : RT @francescatotolo: Il professor Gerald Steinberg: “Alcune organizzazioni terroristiche hanno capito che formare proprie reti di #ONG per… -