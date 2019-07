Le notizie del giorno ore 13 | 30

Ultime notizie Roma del 20-07-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla stazione in studio Roberta Frascarelli visto il calo di energia nelle eruzione dell’Etna con la conseguente diminuzione delle emissioni di cenere vulcanica in atmosfera l’unità di crisi dell’ aeroporto di Catania disposto la parziale riapertura dello spazio aereo sarà consentito all’arrivo dissero mobili ogni ora mentre le partenze Non subiranno limitazioni ma potranno ...

Le notizie del giorno (ore 11 - 30) : È MORTO FRANCESCO SAVERIO BORRELLI, IL CAPO DEL POOL DI MANI PULITE L'ex procuratore di Milano aveva 89 anni ed era gravemente malato. Dal 1992 al 1999 fu protagonista della stagione di Tangentopoli e il suo "resistere, resistere, resistere" divenne lo slogan della sfida al sistema politico della Prima Repubblica. Greco: ha fatto la storia del Paese. Colombo: lavorava nell'interesse di tutti. Bobo Craxi: fu la punta di diamante di un colpo ...

Ultime notizie Roma del 20-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla stazione da Francesco Vitale in studio la petroliera britannica Impero sequestrata dai calderano Ieri è arrivata nel porto di bandara nella provincia di Meana di hormozgan annunciato il direttore generale dell’autorità afifi pure precisando che il carico e stato fermato per essersi scontrato con un peschereccio e per non aver risposto alle richieste di spiegazioni 50 anni fa ...

Ultime notizie Roma del 20-07-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto della relazione da Francesco Vitale in studio la crisi di governo e per ora congelata nonostante il permanere di forti tensioni tra lega e 5 stelle nei prossimi giorni ci sarà a Roma un incontro 3 trattabili Di Maio e Conte mi chiede un cambio di passo e avverte che parte del suo rettorato punta alle urne ma il premier non vuole sentir parlare di rimpasto la presidente della ...

Le notizie del giorno – Tragedia nel mondo del calcio - lo show di Cellino - la nuova maglia della Sampdoria : Tragedia NEL mondo DEL calcio – Una nuova Tragedia sconvolge il mondo del calcio. Un terribile lutto ha colpito Paolo Codognola, ex portiere del Chievo, la figlia 17enne è infatti morta in Grecia, dove stava trascorrendo una vacanza insieme alla madre, come riporta l’Arena è stata stroncata da una malattia fulminante, fatale probabilmente uno choc anafilattico provocato (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO) LO show DI Cellino – ...

Calciomercato - le notizie del giorno : il nuovo Cagliari - le mosse in B e C - tutte le altre trattative : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. IL nuovo Cagliari – Il Cagliari è reduce da una buona stagione che ha portato alla salvezza, adesso il club sardo ha intenzione di alzare l’asticella e disputare almeno una stagione tranquilla. Il Calciomercato è entrato nel vivo, la dirigenza si ...

Le notizie del giorno (ore 21.30) : ALTA TENSIONE NEL GOLFO, I PASDARAN SEQUESTRANO UNA PETROLIERA BRITANNICA E UN'ALTRA LIBERIANA Le navi intercettate nello Stretto di Hormuz e dirottate verso l'Iran. Londra conferma: persi i contatti con la Stena Impero, chiesti chiarimenti a Teheran. Trump telefona a Macron e avverte: gli iraniani non facciano nulla di stupido o pagheranno un prezzo senza precedenti. Il presidente aveva anche annunciato l'abbattimento di un drone iraniano, ma ...

Ultime notizie Roma del 19-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il capo della polizia Gabrielli nella sede della questura a Palermo durante la cerimonia a 27 anni dalla strage di via D’Amelio dove sono stati uccisi Il giudice Paolo Borsellino 5 agente della scorta commenta se tra noi Qualcuno ha sbagliato se qualcuno ha tradito per ansia da prestazione o per alcuni progetti siamo i primi a pretendere la verità e non ci ...

Le notizie del giorno (ore 19.30) : CONTE DIFENDE IL GOVERNO, LA LEGA ATTACCA: "CI SONO MINISTRI CHE FRENANO". M5S: PIENO SOSTEGNO A TRENTA E TONINELLI Le tensioni nell'esecutivo continuano. Il premier assicura: "Non vivacchio". Poi prova a mediare ma i capigruppo del partito di Salvini insorgono: "Siamo esterrefatti, non comprendiamo la soddisfazione del presidente del Consiglio, ci sono ministri che bloccano opere necessarie e vitali". In mattinata Di Maio aveva provato a ...