Latina | torna l’appuntamento gourmet di Red Taste E il protagonista è buonissimo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2019) Chi lo avrebbe mai detto che un prodotto povero, o che consideravamo povero, diventasse ilassoluto della coltivazione pontina in tutta la sua bontà e squisitezza? L’ho appurato ieri. Ed è stata una vera sorpresa. Sarà che io, come tutti d’altronde, ero rimasta al cocomero comprato al supermercato, con delusione annessa. Con quel colore rosato sbiadito che già non ti invogliava granché. O se anche, con polpa succosa e zuccherina, ecco scoprirlo sfatto e passato di maturazione. Oppure, totalmente insapore. Come una zucca. Difficile insomma mangiarne uno maturo e croccante al punto giusto. Al primo appuntamentodi Red(Rurale, Eccellente, Differente) invece ho avuto modo di conoscere e apprezzare che esiste un prodotto eccezionale e me ne sono perdutamente innamorata. Appena l’ho assaggiato ho detto ai colleghi giornalisti ed esperti che erano ...

