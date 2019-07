L' alleanza tra sinistra e islam che sfocia nell' antisemitismo

Nuova alleanza tra la mafia italiana e Usa - maxi blitz tra Palermo e New York : 19 arresti : Più di 200 uomini della polizia italiana e dell'Fbi statunitense hanno eseguito 19 ordinanze di custodia nei confronti di altrettante persone ritenute a vario titolo collegate mandamento mafioso di Passo di Rigano. Colpiti i clan Inzerrillo e Gambino che ernoa tornati a fare affari i Sicilia dopo la guerra di mafia degli anni '80.Continua a leggere

Lega : Zingaretti - ‘Conte riferisca su tradimento Ue e alleanza atlantica’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Io non so se esistono fondi neri della Russia per la Lega. Su questo indagheranno le Procure. Ma nell’audio c’è qualcosa di gravissimo. Il racconto delle intenzioni della Lega e dei suoi alleati europei di superare le relazioni con Bruxelles e Usa per scegliere Mosca come punto di riferimento. è il tradimento di un alleanza che ha caratterizzato la politica estera italiana dal ...

“M5s e Lega? Un’alleanza strutturale”. Così abortisce l’intesa tra Fico e il Pd : Roma. Quegli abbozzi primordiali di possibili intese tra M5s e Pd, gli stessi a cui forse il sottosegretario grillino Vincenzo Spadafora ha provato a dare sostanza con una improvvida intervista, abortiscono a metà pomeriggio nel mezzo del Transatlantico, nella voce riflessiva di Emilio Carelli. “Ma

Secolo XIX : possibile alleanza tra Napoli e Samp per Almendra : E’ da tempo che il Napoli segue Augustin Almendra, centrocampista del Boca Juniors. Giuntoli lo osserva da parecchio e ha messo le basi per la trattativa. L’affare, però, ha subito una momentanea battuta d’arresto. L’idea del club di De Laurentiis è aspettare che il muro alzato dal Boca inizi a cedere. La richiesta è di 30 milioni per la clausola. Il presidente degli “xeneizes” al massimo scenderebbe a 25, ma ...

L’alleanza di ferro tra il Papa e Putin resiste alle bordate sovraniste : Roma. Il comunicato diffuso al termine della lunga udienza concessa dal Papa a Vladimir Putin (circa un’ora) è scarno: nei consueti “cordiali colloqui” si è espressa soddisfazione per “lo sviluppo delle relazioni bilaterali” e si è discusso di alcune tematiche dell’attualità internazionale “con part

C’è un’alleanza anglo-americana di pensatoi di sinistra per creare un’alternativa al neoliberalismo : Roma. Se sei di sinistra, devi aver letto “People get ready”, il manuale scritto da Christine Berry e Joe Guinan e pubblicato qualche mese fa che vuole essere la versione “leftie” del Ridley Plan, un documento che fu pubblicato alla fine degli anni Settanta da un parlamentare conservatore inglese, N

Emofilia : nell’alleanza tra medico e paziente la vera innovazione nella gestione del percorso terapeutico : Si conclude oggi presso il Savoia Excelsior Palace di Trieste il convegno “Emofilia. La certezza della cura”, un grande evento rivolto alla comunità medico-scientifica e ai pazienti sui temi più attuali nel campo dell’Emofilia. In una due-giorni dal programma intenso e variegato, relatori e ospiti italiani e internazionali si sono confrontati sulle terapie, sull’approccio integrato e personalizzato, sul ruolo sempre più cruciale del paziente e, ...

La strana alleanza tra noi interisti e voi napolisti : È un momento di liquidità assoluta per il calcio italiano Bandiere che credevamo eterne che si sciolgono in una conferenza stampa che sputa sentenze pesanti come pietre – anche sullo stato del nostro calcio – in una cornice così improvvisata (le luci al leon, il fruscio dell’audio, la diretta di Rai 2 che sembra arrivare dritta dagli anni ’90) da essere grottescamente adatta alla situazione. Si parla della Roma e di Francesco ...

Marco Travaglio - delirio massimo contro Matteo Salvini : "Le prove dell'alleanza Lega-Pd" : Il delirio più spinto, quello vergato da Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano di martedì 18 giugno. Il direttore ultra-grillino, in sintesi, contro Matteo Salvini non sa davvero più cosa inventarsi. Dunque si gioca la carta della fantomatica alleanza Lega-Pd. Già, la Lega con il Pd. "Ma se il Pd, fi

Quella alleanza tra i Verdi e la Chiesa tedesca : Francesco Boezi Il cardinale Marx incontra il leader dei Verdi tedeschi. La Chiesa cattolica ormai diretta verso un'alleanza con la causa ecologista. I conservatori, però, la pensano in maniera diversa I Verdi tedeschi e la Chiesa cattolica teutonica triangolano in nome dell'ecologismo. Il cardinale Reinhard Marx, progressista e vertice dei presuli tedeschi, ha avuto modo d'incontrare Robert Habeck, che è il leader degli ...

Matteo Renzi al Pd : "M5S non è sinistra - alleanza fatela senza di me" : Salvini e Di Maio? “Cialtroni e incapaci”. Conte? “Inesistente e imbarazzante”. Matteo Renzi attacca il Governo del cambiamento, quello che “ha bloccato il Paese e sta portando l’Italia a una stagnazione molto pericolosa”, dice l’ex premier ospite alla Repubblica delle Idee a Bologna. “Sono degli incapaci, dei cialtroni”. L’ex segretario del Pd avvisa i suoi compagni di ...

Un’alleanza globale per rendere trasparente il prezzo dei farmaci : Le spese per la ricerca e lo sviluppo non giustificano il prezzo elevato di molti medicinali, soprattutto quelli contro il cancro. Molti paesi, sia ricchi sia in via di sviluppo, chiedono maggiore chiarezza. Leggi

L’alleanza tra Murphy e Josephine in The 100 6 porterà alla morte di qualcuno? Parla Richard Harmon : The 100 6 è iniziato con l'invasione degli ultracorpi (per citare un famoso film). Non tutti i membri della Spacekru sono a conoscenza di quanto accaduto a Clarke, ma ci sarà qualcuno che probabilmente approfitterà di questa situazione. E parliamo di John Murphy. Dopo aver scoperto che Josephine in realtà non era Clarke ma un'immortale che si era impossessata del suo corpo, Murphy ha ricevuto un'offerta che non poteva rifiutare: diventare ...

La visita dei Trump in Gran Bretagna. Si lavora a nuova alleanza strategica dopo la Brexit : Toni insolitamente soffusi, anche negli scambi di battute con i reali, nella prima giornata della visita di Stato del presidente americano Donald Trump in Gran Bretagna. Trump ha già partecipato al pranzo privato con la regina a Buckingham Palace, ed ha visitato l'abbazia di Westminster dove Trump e Melania, accompagnati dal principe Andrea, hanno tra l'altro deposto una corona al monumento al milite ignoto. Blindato il dispositivo di sicurezza, ...