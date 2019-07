L’allarme del banchiere | È in arrivo una nuova crisi

«Siamo troppo bassi» - L’allarme del co pilota - poi lo schianto : il video dalla cabina : Il video dell’Australian Aviation mostra l’incidente dello scorso settembre in Micronesia, dove un Boeing 737 è finito in acqua anziché atterrare nell’aeroporto di Chuuk. Una vittima e nove feriti, il bilancio

Il caldo aumenta la mortalità - L’allarme del Ministero della Salute : attenzione ai sintomi legati a cuore e polmoni : Il caldo estremo peggiora i sintomi di diverse malattie e aumenta in media del 20% la mortalità per ogni tipo di causa. A mettere in guardia è il Ministero della Salute, che ha pubblicato il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione degli effetti del caldo sulla Salute. Le elevate temperature aumentano la disidratazione e la dilatazione dei vasi sanguigni, con una serie di conseguenze su tutto il corpo. In persone sane, ricorda il documento, ...

Rischio salmonella - ritirato salame dai supermercati : L’allarme del Ministero della Salute [MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo, in via precauzionale, di Bocconcini di salame, marchio Azzocchi Roberto. Il lotto di produzione interessato dal richiamo è indicato con il codice 26 LSS, data di scadenza 12/11/2019. Si tratta di unità di vendita da 200 grammi conservati sottovuoto. Il ritiro è stato avviato per possibile Rischio microbiologico, a causa della presenza di salmonella risultata a seguito di specifici controlli. ...

Puglia - 3 anni fa lo scontro tra treni : il video dei famigliari delle vittime. E L’allarme al 113 : “Uno scontro - fate presto” : “Siamo con il treno, c’è stato uno scontro. Il controllore sta malissimo, perde sangue… i treni sono fermi… sta perdendo conoscenza… Mio Dio, mandate un’ambulanza. fate presto”. A tre anni esatti dallo scontro tra due treni di Ferrotramviaria lungo la tratta Andria-Corato, nel quale persero la vita 23 persone e 51 rimasero ferite, l’associazione dei famigliari delle vittime Astip ha pubblicato un ...

Formula 1 - Vettel lancia L’allarme : “di questo passo la figura del pilota potrebbe addirittura sparire” : La piega che sta prendendo la Formula 1 non piace affatto al pilota tedesco, che ha lanciato un clamoroso allarme per il futuro La Formula 1 così com’è non piace a Sebastian Vettel, che non perde occasione per esprimere il proprio punto di vista sul percorso (negativo) intrapreso dal circus. photo4/Lapresse Intervenuto ai microfoni di Servus TV, il tedesco ha sottolineato come la tecnologia ormai sia più importante del pilota che, ...

La strage delle tartarughe marine in Sicilia : L’allarme lanciato dal WWF [FOTO] : “Il WWF Sicilia Nord Occidentale, riferimento per la costa nord Siciliana da Cefalù a San Vito lo Capo, in una sola settimana ha ricevuto 2 segnalazioni di tartarughe marine del genere Caretta caretta morte e spiaggiate. La prima nella spiaggia di Alcamo Marina, una femmina adulta di oltre 40 kg e ieri, nelle vicinanze dell spiaggia del Casello di Trappeto, un’altra Caretta caretta adulta presumibilmente maschio in avanzato stato di ...

Emergenza rifiuti a Roma - L’allarme dell’ordine dei medici : “Si rischia l’emergenza sanitaria” : L’Ordine provinciale di Roma dei medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) lancia un nuovo allarme sull’Emergenza rifiuti della Capitale e il rischio che questa diventi Emergenza sanitaria. Il presidente dell’Ordine, Antonio Magi, preoccupato per la situazione ha deciso di scrivere nuovamente alla prima cittadina di Roma, Virginia Raggi, al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al ministro della Salute, Giulia ...

Emergenza in Italia - L’allarme dei medici : arriva la più intensa ondata di caldo dell’ultimo decennio e negli ospedali manca personale : E’ allarme caldo, dalla prossima settimana, in quasi tutta Italia. Dopo il maltempo che ha colpito il nord nelle scorse ore, infatti, sono in arrivo temperature da record che arriveranno a toccare i 40 gradi in molte città della penisola. Ma c’è un problema ben più grave che, sommato a questo, potrebbe creare non pochi problemi nel nostro Paese: gli ospedali e i Pronto soccorso, sia del Nord che del Sud, versano in una situazione ...

Animali - L’allarme del WWF : “Le giraffe sono vittime di una silenziosa estinzione” : La giraffa è un simbolo conosciuto e amato, noto come l’animale terrestre più alto del Pianeta. In vista del 21 giugno, data in cui si celebra la Giornata mondiale della Giraffa, il Wwf Italia porta all’attenzione le novità che emergono dagli studi su questi Animali. Fino a pochi anni fa si pensava che esistesse una sola specie di Giraffa (la Giraffa camelopardalis), le cui popolazioni diffuse tra l’Africa orientale e ...

“Ogni settimana ingeriamo 5 grammi di plastica - come una carta di credito” : L’allarme del Wwf : Birra, frutti di mare e sale gli alimenti con più microparticelle, contenute anche dentro l’acqua che beviamo. I risultati...

Plastica - L’allarme del Wwf : ogni anno finiscono nel Mediterraneo 570mila tonnellate : ogni anno 570mila tonnellate di Plastica finiscono nelle acque del Mediterraneo, in pratica è come se 33.800 bottigliette venissero gettate in mare ogni minuto. Si prevede che entro il 2050 l’inquinamento da Plastica nell’area mediterranea quadruplichi. E questo mentre discariche e inceneritori sono ancora i principali metodi per la gestione dello smaltimento dei rifiuti. Il nuovo report del Wwf, lanciato alla vigilia della Giornata Mondiale ...

Allerta Caldo - scatta L’allarme del Ministero della Salute : nel weekend 2 città da “bollino arancione” : Pubblicato il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute: per la prima volta quest’anno in due città italiane domenica 9 sarà in vigore l’Allerta 2 (“bollino arancione”), con condizioni meteo con potenziali effetti negativi sulla Salute della popolazione, in particolare dei sottogruppi più a rischio. In altre 9 delle 27 città oggetto di monitoraggio, sarà invece in vigore l’Allerta livello 1 ...

Madagascar allo stremo - L’allarme dell’ONU : oltre un milione di persone alla fame per i cambiamenti climatici : I cambiamenti climatici stanno portando alla fame il Madagascar, non è una stima è un’emergenza conclamata. Il Paese flagellato negli ultimi 20 anni da fenomeni meteorologici estremi e frequenti è stato colpito da 35 cicloni, 8 inondazioni e 5 periodi di grave siccità, eventi tre volte più frequenti di quanto è successo negli anni precedenti. Questo inoltra peggiora la situazione della popolazione già estremamente vulnerabile e aumenta i ...

Cozze italiane contaminate - contengono saxitossina che causa paralisi : L’allarme del Ministero della Salute : E’ di nuove allarme per le Cozze italiane contaminate. L’elenco del sistema di allerta inviato dal Ministero della Salute italiano del 31 maggio, comprende una segnalazione di allarme per sindrome paralitica da molluschi o PSP – Paralytic Shellfish Poisoning – un’intossicazione alimentare causata dall’ingestione di molluschi contaminati, che hanno accumulato saxitossina e/o suoi prodotti di degradazione, in Cozze ...