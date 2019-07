La Stampa contro Salvini | ' Primo a non dare il buon esempio'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 20 luglio 2019) Quello di Matteocon i media, in alcune occasioni, si rivela un rapporto particolarmente complicato. Più volt,. nel corso dei suoi interventi, si è rivolto con fare polemico ai quotidiani, molto spesso da lui definiti con sarcasmo "giornaloni". La nuova puntata di una storia particolarmente burrascosa è un capitolo che ha come tema dominante un commento apparso sulla pagina Facebook del quotidiano torinese La. A corredo di una notizia pubblicata sui social network, infatti, si è scatenato un susseguirsi di commenti particolarmente duri. La news in questione riguarda parole poco tenere rivolte da Matteoalla comandante della nave Sea Watch. Nel richiamare i propri follower, Laha evidenziato come il Ministro dell'Interno non sia "un". La reazione dinon è mancata ed è stata sufficientemente polemica. Carola definita 'zecca' daLe ...

borghi_claudio : Ma pensa... *** Troll russi contro Mattarella? Per i pm fu un'invenzione della stampa - SiamoPartenopei : Ziliani contro la Juve: 'Con 10mln di commissioni a Raiola per de Ligt ha ignorato la Figc!' - skipper_66 : RT @PoliticaPerJedi: Fossi stato Zingaretti avrei convocato una conferenza stampa nella piazza centrale di Bibbiano e avrei fatto il pazzo… -