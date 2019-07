La polizia di Palermo ha smantellato ZSat | un’infrastruttura che riproduceva illegalmente

Rifiuti Palermo - Orlando e vicesindaco contro gli incivili : “Blitz con la polizia per beccarli” : “Sono le 5.30 e insieme al comandante Messina proviamo a beccare qualche incivile che ha deciso di sporcare la città“. Si apre così il video diffuso dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in cui compare il proprio vice, Fabio Giambrone, impegnato con la polizia municipale e con il comandante Vincenzo Messina a fermare e sanzionare le persone che abbandonano in modo illecito i Rifiuti lungo le strade. Alla fine, il risultato è di 78 ...

Blitz antimafia di polizia e Fbi fra Palermo e New York - 19 arresti : Un omicidio a marzo aveva scosso la mafia di New York e fatto sobbalzare quella dell'altra parte dell'oceano. Era stato ucciso un pezzo da novanta, Frank Cali', capo della famiglia mafiosa dei Gambino, ambasciatore, mediatore, ponte fra Cosa nostra siciliana e la mafia americana. Gia' undici anni fa, l'inchiesta "Old Bridge", scattata tra Italia e Stati Uniti nel febbraio 2008, aveva indicato in 'Franky Boy', ammazzato davanti alla sua casa di ...

Palermo : arresti mafia nigeriana - Assoimpresa 'grati alla polizia' : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - "L'operazione che ha portato a smantellare un gruppo criminale della così detta 'mafia nigeriana' nel cuore del centro storico di Palermo, a Ballarò, è il segnale di un'attenzione forte da parte degli inquirenti e delle forze dell'ordine verso il capoluogo siciliano pe

Palermo : polizia sgomina cosca criminale nigeriana - 10 fermi : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - Con l’operazione “Disconnection zone”, la Polizia di Stato di Palermo ha eseguito all'alba di oggi un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, a carico di cittadini nigeriani, emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia. Le indagini, condotte dai poliziotti dell

Palermo : fermano un uomo senza patente - aggrediti due ispettori polizia municipale : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - Minacciati e poi aggrediti per aver fatto il loro lavoro. E' accaduto a due ispettori della polizia municipale di Palermo che ieri, in viale Regione siciliana, hanno sorpreso un uomo di 56 anni alla guida di una Fiat Multipla nonostante la patente revocata. Mentre i due