La Luna 50 anni dopo | tutti i numeri della «space economy»

Missione spaziale Apollo 11 - 50 anni dopo vogliamo tornare sulla Luna : perché è importante e i progetti futuri [INFOGRAFICHE] : Oggi, 20 luglio 2019, è il 50° anniversario della Missione Apollo 11 che ha portato i primi uomini a calpestare il suolo lunare nel 1969. L’Agenza spaziale Europea (ESA) sta collaborando con i partner internazionali per riportare l’uomo sull’unico satellite naturale della Terra. La luna è il nostro vicino cosmico più prossimo e un obiettivo naturale per creare una base di ricerca mentre ci prepariamo a viaggiare più in profondità nel sistema ...

Luna - 50 anni fa lo sbarco. Le immagini della missione dell’Apollo 11 che cambiò la storia : Alle 22.17 italiane del 20 luglio 1969 l’Apollo 11 portava a termine la prima parte della missione: il modulo Lunare toccava il suolo e alle 4.56 il comandante Neil Armstrong diventava il primo uomo a toccare il suolo Lunare. Lo seguì a breve il collega Buzz Aldrin, mentre Mike Collins è rimasto in orbita ad aspettare i colleghi per riportarli a Terra. Quella missione memorabile, durata 21 ore e 36 minuti, ha riportato a Terra le prime rocce ...

Dalla Luna a Marte : 50 anni dopo lo sbarco il satellite ci aiuterà a raggiungere il pianeta rosso : La Luna è considerata un tassello fondamentale per arrivare a conquistare Marte, l'obiettivo più ambizioso delle agenzie aerospaziali governative e private. Per questa ragione la NASA ha recentemente annunciato un intenso programma che nel 2024 porterà di nuovo gli astronauti americani a solcare la regolite Lunare.Continua a leggere

Luna - 50 anni fa lo sbarco – Le cose che non sapete (davvero) sulla missione dell’Apollo 11 : Per Neil Armstrong, Mike Collins e Buzz Aldrin, il viaggio verso la Luna iniziò negli alloggi dell’equipaggio, quando i tecnici della Nasa collegarono i caschi alle loro tute isolandoli dal mondo esterno. Era l’alba del 16 luglio 1969. Saliti con l’ascensore lungo i 97 metri di altezza del razzo Saturn V, gli astronauti si lasciarono scivolare attraverso il portello del modulo di comando dell’Apollo 11, denominato Columbia. Armstrong sedeva a ...

10 cose da sapere per festeggiare i 50 anni dello sbarco sulla Luna : E’ passato mezzo secolo, 50 anni, dal giorno in cui per la prima volta un essere umano ha messo piede sulla luna. Era la notte del 20 luglio 1969 e l’essere umano in questione è il noto Neil Armstrong, in missione assieme al meno noto Buzz Aldrin. In questi decenni si è discusso molto dello sbarco sulla luna che, tra dubbi, sospetti e grandi celebrazioni, resta una data da ricordare, che ci riporta al passato, e agli avvenimenti che lo hanno ...

Cinquant'anni dopo la prima volta tutti vogliono tornare sulla Luna : Cinquant'anni dopo il primo 'salto' di 393.309 chilometri fino alla Luna, sono in tanti a coltivare il sogno di tornare sul pianeta satellite. A distanza di oltre mezzo secolo dal discorso al Congresso degli Stati Uniti del presidente Kennedy che dava il via alla corsa verso la Luna, in rivalità aperta con l'Unione Sovietica, la storia sembra ripetersi, ma nella nuova epopea Lunare cambiano (in parte) i protagonisti, ma soprattutto le ...

Le foto dell’alLunaggio del 20 luglio 1969 - 50 anni dopo : Il 20 luglio 1969 l’uomo sbarcava sulla Luna: un evento entrato nell’immaginario collettivo e celebrato, cantato, vivisezionato come una tappa fondamentale della storia dell’umanità. L’allunaggio non è coinciso solo con la passeggiata di Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla superficie lunare, ma è stato un avvenimento che è riuscito a catalizzare l’attenzione di milioni di spettatori e ha influenzato le generazioni ...

