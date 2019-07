La Juventus avrebbe incontrato l' agente di Neymar

Juventus - i bianconeri avrebbero liberato la maglia numero 9 per Icardi : La Juventus è arrivata a Singapore, dove domenica alle 13:30 ore italiane giocherà la prima partita dell'International Champions Cup contro il Tottenham, occasione per mister Sarri e per i tifosi bianconeri di testare le qualità dei nuovi acquisti De Ligt, Rabiot e Demiral. Nel frattempo la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di quei giocatori funzionali al gioco del tecnico toscano. L'esigenza principale però è ...

Calciomercato Juventus - Higuain : la Roma avrebbe convinto i bianconeri ma non il Pipita : Il Calciomercato della Juventus ruota per buona parte intorno a Gonzalo Higuain. Solo l’uscita del Pipita insieme a quella di uno tra Mandzukic e Kean potrebbe sbloccare l’arrivo di Icardi. L’argentino è tra i cedibili e nelle ultime ore sarebbero stati fatti passi avanti tra la Vecchia Signora e la Roma: l’accordo tra i due club sarebbe stato trovato, ma il giocatore ancora tentenna e per ora non sembra propenso a vestirsi di ...

Calciomercato Juventus : per Miranda il Barcellona avrebbe già alzato il muro : Il Calciomercato della Juventus si arricchisce oggi di in un nome nuovo: Juan Miranda. Classe 2000, è l’ennesimo gioiellino della cantera del Barcellona, che però rischia di non trovare spazio in prima squadra. Il laterale difensivo mancino si sta mettendo in luce agli Europei Under 19 in Armenia, è lì che i bianconeri lo hanno guardato da vicino innamorandosi del suo talento. Il problema è che i blaugrana non sarebbero così convinti di ...

Juventus - il Milan avrebbe chiesto Demiral ma i bianconeri non lo cedono : La Juventus è pronta a partire per la tournée asiatica dove sarà impegnata in alcuni match di International Champions Cup, occasione per vedere i nuovi acquisti bianconeri, da Pellegrini a Rabiot fino ad arrivare al centrale difensivo Demiral, arrivato dal Sassuolo. Potrebbe poi aggiungersi anche De Ligt, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe arrivare a Torino nei prossimi giorni. Ritornando però sul difensore centrale Demiral, secondo le ...

Juventus - Icardi avrebbe rifiutato il Napoli - vuole solo i bianconeri (RUMORS) : La Juventus è pronta a partire per la tournée asiatica dove sarà impegnata in alcuni match dell'International Champions Cup. L'idea della dirigenza bianconera è di velocizzare la trattativa che dovrebbe portare De Ligt a Torino, così da poterlo utilizzare già nelle amichevoli asiatiche. Fra i match che la Juventus affronterà in terra asiatica, i bianconeri giocheranno anche contro l'Inter, che invece ha deciso di lasciare a casa Mauro Icardi. La ...

Calciomercato Juventus : Icardi a 'fuoco lento' - Perin avrebbe scelto il Benfica : Aspettando de Ligt, il Calciomercato della Juventus non si ferma. È sempre più viva la trattativa per portare a Torino Mauro Icardi che vorrebbe giocare per i bianconeri nella prossima stagione ma è corteggiato anche dal Napoli. La strategia di Paratici è quella di aspettare che il prezzo scenda ancora visto che l’attaccante non è stato nemmeno convocato per la tournèe in Asia dei nerazzurri. Caldo anche il fronte delle uscite con Mattia Perin ...

Calciomercato Juventus - Buffon avrebbe rifiutato Manchester City e United : La Juventus ha ufficialmente iniziato la preparazione estiva il 10 luglio alla Continassa e successivamente partirà per la tourneé asiatica nella quale disputerà alcuni match dell'International Champions Cup. La dirigenza bianconera intanto prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per fare il definitivo salto di qualità soprattutto in Champions League. Si attende entro il weekend la possibile definizione della ...

Calciomercato Juventus : Pogba - i bianconeri avrebbero mollato la presa : Clamorosa svolta nel Calciomercato della Juventus per la trattativa Paul Pogba. Secondo il Daily Mail, che riporta la notizia attraverso il suo sito internet, i bianconeri si sarebbero sfilati dalla corsa al centrocampista campione del mondo del Manchester United. Il quotidiano britannico scrive che sarebbe stato Pavel Nedved a chiudere ogni tipo di contatto rivelando a Mino Raiola il desiderio di ritirarsi dalla lotta e lasciando così campo ...

Juventus - Sarri avrebbe dato ok alla cessione di Joao Cancelo : La Juventus è pronta ad iniziare la preparazione estiva, ma la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di quei giocatori funzionali al gioco di Maurizio Sarri. Oltre agli arrivi, però, la dirigenza bianconera deve necessariamente cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, anche per sistemare i conti della società: i probabili indiziati a lasciare Torino sono Perin, Joao Cancelo, Matuidi, Khedira, Higuain e Mandzukic. ...

Juventus - Dybala avrebbe rifiutato il trasferimento all'Inter : Questa estate il vero tormentone di mercato riguarderà sicuramente il futuro di Mauro Icardi. L'ex capitano dell'Inter piace molto alla Juventus che, però, deve cedere almeno uno tra Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic prima di affondare il colpo. Una trattativa, quella con la società nerazzurra, che non sarà semplice da condurre visto che il club meneghino ha fatto sapere di essere disposto a trattare solo per offerte superiori ai sessanta ...

Juventus - De Ligt sarebbe ad un passo : gli amici avrebbero organizzato una festa di addio : Questi sono giorni molto intensi in casa Juventus visto che la società è al lavoro sul mercato mentre la squadra si prepara per il raduno estivo. La prima parte della preparazione si svolgerà a Torino e poi i bianconeri partiranno per la tournée asiatica. La Juve sta cercando di regalare a Maurizio Sarri giocatori molto importanti, uno su tutti Matthijs De Ligt. L'olandese ha scelto di vestire la maglia bianconera come ha annunciato il suo ...

Calciomercato Juventus : alzata l’offerta per de Ligt - Dybala avrebbe rifiutato l’Inter : L’affare Matthijs de Ligt per il Calciomercato della Juventus sarebbe arrivato alle ultime curve. Il traguardo è vicinissimo dopo che Mino Raiola ieri aveva inviato le parti a fare in fretta. I bianconeri hanno preso la palla la balzo alzando l’offerta all’Ajax, ora mancano una decina di milioni forse qualcosa in meno per portare in porto l'affare. I lancieri non hanno nessuna intenzione di fare muro, per ora il difensore si allena con la ...

Calciomercato Juventus - Pogba : il francese avrebbe scelto il Real Madrid : Le ultime notizie del Calciomercato della Juventus riguardano Paul Pogba. Secondo l’edizione on line del quotidiano inglese Daily Mail, il francese avrebbe scelto il Real Madrid come sua prossima destinazione. Il centrocampista oggi è atterrato in Australia con il Manchester United per prendere parte alla tournèe estiva della sua attuale squadra. Non ci sono stati quindi strappi clamorosi, ma è ormai quasi certo che sarà la sua ultima trasferta ...

Juventus - De Ligt avrebbe chiamato Sarri : il tecnico colpito dalla mentalità del ragazzo : Per la Juventus questi sono giorni di lavoro e di attesa. Infatti, i bianconeri stanno continuando a trattare per arrivare a Matthijs De Ligt e stanno aspettando il sì definitivo dell'Ajax. Intanto l'olandese avrebbe scelto la Juve e su questo sembrano non esserci più dubbi, tanto che il difensore classe '99 avrebbe telefonato a Maurizio Sarri. Dunque De Ligt avrebbe voluto contattare il tecnico toscano per iniziare a capire quale sarà il gioco ...