La Gazzetta elogia l’Insigne ritrovato

(Di sabato 20 luglio 2019) Il calcio gioioso di Lorenzo L’Insigne. Per fortuna, non drammaticamente come nel libro di Fred Uhlman. Nella cronaca della partita da Dimaro, Napoli-Feralpi 5-0, il quotidiano sottolinea “il calcio gioioso di Lorenzo Insigne” e scrive che “il Napoli di Carlo Ancelotti si ritrova sul piano della filosofia di gioco”. Scrive Maurizio Nicita: Insigne si diverte e diverte. Ancelotti è riuscito a rimotivare il suo capitano. Ora sempre sorridente e disponibile, dopo i lunghi musi primaverili. E soprattutto rimesso sulle sue zolle a sinistra ritrova un calcio fatto di improvvise accelerazioni e palloni in profondità. Un bel vedere, spesso applaudito a scena aperta da tifosi sognanti. Un po’ impreciso sul tiro, classico a giro, Lorenzo nella ripresa si inventa due assist che esaltano Verdi per una doppietta che lo mette in vetrina in chiave mercato (in come Tonelli e ...

