Juventus | voci dalla Spagna | possibile scambio Dybala-Neymar con il PSG

Titolo Juventus – Bastano le voci su Guardiola per il rialzo in borsa - i dettagli : Il portale tuttomercatoweb ha sottolineato come solo le voci di un possibile approdo del tecnico spagnolo a Torino faccia rialzare il Titolo della Juventus in borsa. Titolo Juventus – Da quando si parla di Pep Guardiola alla Juventus, non ci sono altro che smentite. L’allenatore lo ha ribadito per ben due volte che non intende lasciare il Manchester City. Le indiscrezioni di mercato però hanno fatto si che il Titolo in borsa ...