Juventus | Bonucci elogia Sarri | “capisci la sua intelligenza solo lavorandoci insieme Di

Juventus : secondo Virgilio l'acquisto di De Ligt potrebbe portare alla cessione di Bonucci : La Juventus, dopo l'ufficializzazione di De Ligt, è pronta a cedere qualche suo giocatore, considerando che attualmente la rosa bianconera è formata da 27 calciatori e la lista Champions League permette di registrare 23 giocatori. Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare Torino: si va da Joao Cancelo, fino ad arrivare ai centrocampisti Khedira e Matuidi mentre nel settore avanzato chi rischia maggiormente la cessione sono Higuain e ...

DYBALA AL MILAN PER ROMAGNOLI ALLA Juventus/ Ipotesi scambio : Bonucci-Higuain bis? : DYBALA al MILAN e ROMAGNOLI ALLA JUVENTUS? L'ultima indiscrezione di calciomercato ricalca il maxi-scambio dell'estate scorsa...

Calciomercato Juventus : possibile colpo Gabriel Jesus - il PSG vorrebbe Bonucci : Sono ore sempre più calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, starebbe preparando una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo. Gonzalo Higuain non rientrerebbe più nei piani di Maurizio Sarri (nonostante tra i due ci sia sempre stato un ottimo rapporto), mentre anche Mario Mandzukic sembra essere destinato alla cessione (su di lui sarebbe molto forte l'interesse del Borussia ...

CALCIOMERCATO Juventus NEWS/ Si raffredda la pista Bonucci-Psg - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie oggi 2 luglio 2019: tutte le trattative, le indiscrezioni e le voci che riguardano gli acquisti e le cessioni.

Juventus - Sarri avrebbe telefonato a Bonucci : La Juventus sta allestendo la squadra del futuro e Fabio Paratici sta lavorando per consegnare al nuovo tecnico una formazione davvero molto forte e composta da giocatori molto fisici, che però possano abbinare anche molte doti tecniche. Infatti, Maurizio Sarri vuole far coesistere queste caratteristiche perchè vuole che la sua squadra abbia il pallino del gioco. Per questo motivo, Fabio Paratici è sulle tracce di giocatori ben piazzati ...