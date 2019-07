IT | il trailer del secondo capitolo con Pennywise

Il trailer di The Witcher al Comic-Con 2019 - Henry Cavill e quel ruolo che voleva a tutti i costi : “Sono un fan del videogioco” : Al Comic-Con di San Diego ha debuttato il trailer di The Witcher, l'adattamento televisivo della saga di romanzi fantasy di Andrzej Sapkowski (anche consulente della serie). Lo show arriverà prossimamente sulla piattaforma Netflix con tutti gli otto episodi totali. Dai libri è stato poi tratto un videogioco. The Witcher è descritto come un epico racconto del destino di una famiglia. Henry Cavill interpreta Geralt di Rivia, solitario ...

The Witcher - al Comic-Con il trailer dell'attesa serie Netflix con Henry Cavill : Entro la fine dell'anno una nuova avventura fantasy è pronta ad invadere le nostre case. Al Comic-Con di San Diego Netflix ha mostrato il primo teaser trailer di The Witcher atteso adattamento della saga di romanzi fantasy di Andrzej Sapkowski (consulente della serie) con Henry Cavill protagonista nei panni del cacciatore di mostri Geralt di Rivia. In apertura trovate il trailer in italiano mentre a questo link la versione originale.The Witcher ...

The Walking Dead a Ottobre su FOX - il primo trailer ufficiale della stagione 10 : Dopo la diffusione della prima foto ufficiale della nuova stagione con Danai Gurira che brandisce la sua spada in un bosco, affrontando quello che sembra un sussurratore o forse un camminatore, è stato pubblicato anche il primo...

The Walking Dead - trailer e data della decima stagione che dirà addio a Michonne : AMC e l'universo di The Walking Dead hanno fatto le cose in grande durante questa edizione del San Diego Comic-Con, tra trailer, date, rinnovi e novità, la giornata americana è stata segnata dagli zombie.Ma partiamo dall'aspetto più interessante. La decima stagione di The Walking Dead partirà il 6 ottobre su AMC e il giorno dopo, il 7, in Italia su Fox che ha rilasciato anche la versione sottotitolata del trailer del Comic-Con della stagione. Se ...

Tom Cruise - il ritorno di Maverick : ecco il trailer del sequel di Top Gun : True GunFull Metal GunCharlie Sheen Come si diventa MaverickTom "Iceman" KazinskyMaverick e Iceman si odiavano davveroCome s'impara a cavalcare una Kawasaki Conati da starGoose, il più forte di tuttiTom, altro che Ufficiale e GentiluomoL'aereo di Maverick Tony Scott verso la luceUn regista triplicemente a rischioLa scuola Top Gun La prima regola di Top Gun è che non si parla di Top GunIl bacio sotto la grande palmaUn ragazzo pieno di ...

IT Capitolo Due - al San Diego Comic-Con presentato il trailer del film : It Capitolo Due il trailer del filmDopo il successo del primo film arriva il sequel ambientato trent’anni dopo e con i protagonisti ormai cresciutiDopo il travolgente successo del primo film del 2017 con entusiasmo della critica e del pubblico e 700 milioni in tutto il mondo, torna l’universo di IT creato dal regista Andy Muschietti e ovviamente ispirato all’omonimo romanzo di Stephen King.IT Capitolo Due riporta il male a ...

Cats - il trailer del film tratto dal celebre musical : http://www.youtube.com/watch?v=FtSd844cI7U È una parata di stelle quella che vediamo scorrere sulle note di Memory nel trailer di Cats, il film che Universal ha voluto trarre dal celebre musical di Andrew Lloyd Webber. Tratta a sua volta dall’opera di TS Eliot Old Possum’s Book of Practical Cats, l’opera musicale vede come protagonisti dei gatti antropomorfi, i Jellicle Cats, intenti a festeggiare il loro capo, Old ...

Top Gun : Maverick - il trailer del seguito del film degli anni Ottanta : http://www.youtube.com/watch?v=qSqVVswa420 Tom Cruise torna a volare vestendo la divisa di Pete Maverick Mitchell: è infatti diffuso in queste ore al San Diego Comic-Con il trailer di Top Gun: Maverick, l’atteso seguito al film culto del 1986 incentrato sull’aeronautica militare degli Stati Uniti. Come si vede nella clip di anticipazione, ora il protagonista interpretato da Cruise è un istruttore di volo, nonostante non sia ...

It : capitolo due - il trailer del nuovo film dell’orrore : http://www.youtube.com/watch?v=65RGRjAWvdU Il male che si pensava sgominato torna a Derry e il Club dei perdenti, ormai adulti, devono tornare alle origini per sgominarlo: questa è la trama di It: capitolo due, il nuovo film di Andy Muschietti che torna a mettere in scena la terrificante minaccia di Pennywise, il clown che rapisce i bambini e ha il volto alienato di Bill Skarsgård. Ventisette anni dopo le vicende del primo capitolo, i ...

Top Gun : Maverick - Tom Cruise in azione nel trailer del film! : Top Gun: Maverick, diffuso online il trailer ufficiale del film con protagonista Tom Cruise! Top Gun: Maverick – Trovi il nuovo fantastico trailer del film condiviso da Paramount Pictures alla fine dell’articolo. Tom Cruise torna a interpretare il famoso pilota al cinema e il trailer di Top Gun: Maverick mostra la star di Hollywood nuovamente in azione! ... Leggi tuttoTop Gun: Maverick, Tom Cruise in azione nel trailer del ...

MXGP 2019 : la nuova modalità Waypoint e il Track Editor protagonisti del nuovo trailer : Con un nuovo nuovissimo trailer, Milestone ha presentato due funzioni tanto attese di MXGP 2019: il Track Editor e una nuovissima modalità di gioco, il Waypoint.Trovate tutto nel comunicato ufficiale:Per la prima volta nella storia della franchise, i giocatori avranno un Track Editor per creare la loro pista preferita, completamente personalizzata, con specifici moduli Motocross. Ma non è tutto! Possono anche scegliere tra diverse location, ...

Hustlers : Jennifer Lopez nel primo trailer del film : Hustlers, Jennifer Lopez si trasforma in una spogliarellista e mostra un corpo mozzafiato nel primo trailer del suo nuovo film. Hustlers – Diffuso online dalla STX Entertainment il primo trailer ufficiale del film, ispirato a una storia vera. Trovi la clip alla fine dell’articolo. Jennifer Lopez interpreta una spogliarellista esperta in Hustlers, l’adattamento per il cinema dell’articolo The Hustlers ... Leggi ...

Paper Beast : la colorata avventura per PSVR del creatore di Another World si mostra in un nuovo trailer : Paper Beast, la nuova avventura in arrivo entro il 2019 su PSVR ha da poco ricevuto un nuovo trailer.Lo sviluppo del titolo è guidato da Eric Chahi, noto per il suo lavoro su Another World e From Dust. Il suo nuovo studio, Pixel Reef, sta creando questo gioco di esplorazione in cui interagirete con la fauna selvatica che si trova in tutta l'area esplorabile.Il gioco sembra assolutamente sbalorditivo e promette ai giocatori di poter interagire ...

Ecco il trailer di Mulan - remake del film della Dinsey in arrivo nel 2020 : È prevista per il 27 marzo 2020 e in Italia per il 25 marzo dello stesso anno, l’uscita di Mulan, remake del film d’animazione della Disney del 1998. Le riprese si sono svolte in Nuova Zelanda e in Cina da agosto a novembre del 2018. La Dinsey è solita fare operazioni del genere: Il libro della giugla, La bella e la bestia e Dumbo sono solo alcuni esempi che si possono citare in tal senso. Il film in uscita tra meno di un anno, riporta ...