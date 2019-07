Iran sequestra petroliera britannica Stretto di Hormuz | Uk | ' Persi i contatti'

Iran - petroliera britannica sequestrata : aperta inchiesta. L’esercito Usa in Arabia Saudita : L’ Iran ha aperto un’inchiesta sulla petroliera britannica Stena Impero, sequestrata venerdì dai Pasdaran: secondo le autorità di Teheran, ha urtato un peschereccio nello Stretto di Hormuz e “non ha risposto alla richiesta di spiegazioni”, come ha annunciato il direttore generale dell’autorità portuale, Allah-Morad Afifipoor. La nave si trova ora nel porto di Bandar Abbas, nella provincia Iran iana di Hormozgan. “Restiamo ...

Iran sequestra due petroliere britanniche - sale la tensione nel Golfo : L'Iran ha sequestrato venerdì due petroliere - una, la Stena Impero, registrata nel Regno Unito, l'altra, la Mesdar in Liberia ma di proprietà britannica - nello stretto di Hormuz, innescando una drammatica escalation in un'area del Golfo cruciale per l'economia mondiale: vi transitano oltre 21 milioni di barili di petrolio al giorno, pari a un quinto dei consumi globali. La Guardia rivoluzionaria Iraniana ha reso noto di aver sequestrato la ...