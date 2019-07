Fonte : today

(Di sabato 20 luglio 2019) A maggio Washington ha inasprito le sanzioni economiche contro Teheran. È l'inizio di una escalation che oggi ha portato gli...

Today_it : Iran, il risiko del petrolio e il grande ricatto sui prezzi del carburante - KenSharo : New post (Hormuz, 'gran risiko' Iran Occidente, fatti, rischi veri e provocazioni -) has been published on NUOVA RE… - EdoardoQuaquini : RT @EnnioRemondino: (Hormuz, 'gran risiko' Iran Occidente, fatti, rischi veri e provocazioni) Remocontro - -