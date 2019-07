Ines Geipel racconta il doping di Stato nella Germania dell’Est

ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2019) Figlia di due agenti della Stasi Se andaste a cercare, nei registri ufficiali, il nome di chi detiene il record del mondostaffetta 4X100 non lo trovereste. Eppure, dal 1984, è ancora imbattuto e appartiene a. Il nome della campionessa di atletica della Ddr, tuttavia, non compare nei registri ufficiali. Al suo posto solo una stellina.ha chiesto che il suo nome fosse cancellato perché quel record era figlio deldi. Lo spiega oggi Repubblica che ospita una splendida intervista di Tonia Mastrobuoni all’atleta, cheun’infanzia vissuta senza sapere che il padre – ufficialmente un insegnante – fosse un agente della Stasi e la madre una spia. In casa sua la violenza era all’ordine del giorno: il padre si sfogava così al ritorno dalle missioni in cui era impegnato. L’unica opportunità per uscire dalla ...

