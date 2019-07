In Italia un giovane su 4 è troppo istruito per il lavoro che fa

Disoccupazione - ricerca Confindustria : “Al Sud Italia un giovane su due non lavora. E aumentano le aziende fallite” : La Disoccupazione giovanile nel sud Italia supera il 50%. In pratica, un giovane meridionale su due non lavora. L’allarme è lanciato da una ricerca condotta da Confindustria in collaborazione con Srm-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo), secondo cui l’emergenza lavoro per i giovani, che ha caratterizzato la fotografia del Sud degli ultimi anni, non accenna a ridursi, sebbene solo un quarto ...

Ciclismo – Baglioli alla Quick Step : il giovane ciclista Italiano professionista dal 2020 : Andrea Baglioli professionista dal 2020: il giovane ciclista italiano ingaggiato dalla Deceuninck Quick Step Grande soddisfazione per un giovanissimo ciclista italiano: Andrea Baglioli, 20enne bergamasco, ha firmato con la Deceuninck Quick Step. Il team ha infatti ufficializzato l’ingaggio del fratello minore di Nicola, tesserato per la Nippo-Vini. Il giovane Baglioli, definito dalla Quick Step “uno dei più promettenti ciclisti ...

Giovane skipper Italiano scomparso nell’Atlantico : “Rocco è esperto - ce la farà” : Rocco Acocella ha 32 anni ed è di Salerno. È salpato dai Caraibi il 17 giugno per arrivare in Colombia, dove lo attendevano già la scorsa settimana. Le guardie costiere dell’area sono state allertate e si è mobilitata l'Unità di crisi della Farnesina.Continua a leggere

La ‘Giovane Italia’ costa quasi 500 milioni : l’11 ideale azzurro che sta infiammando il mercato : Molti di loro avrebbero dovuto far recitare all’Italia Under 21 la parte della protagonista ai recenti Europei di categoria nel nostro paese. Niente da fare: tra sfortuna e demeriti si è assistito ad un fallimento, con il rammarico di aver battuto all’esordio la Spagna, che poi ha esultato in finale contro la Germania. Ma non è tutto frutto del caso: se quella squadra era considerata tra le favorite ed ha avuto la meglio, con ...

Premio Italia giovane - via alle candidature per la 6ª edizione : innovatori sulle orme di Leonardo : Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2019 del Premio Italia Giovane, ideato dall’Associazione Giovani per Roma e presieduto dall’avvocato Franco Frattini, per valorizzare dieci brillanti ‘under 35’ che si sono distinti – in Italia e nel mondo – per meriti artistici, scientifici e professionali, accadermi e personali. Tutti i premiati hanno in comune questi fattori: passione, sacrificio e dedizione, ma soprattutto alta competenza. ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Bratislava 2019 : linea giovane per l’Italia - selezioni interne per altri Paesi : La Coppa del Mondo di Canoa slalom fa tappa a Bratislava, in Slovacchia, per la seconda prova stagionale: tanti i grandi nomi al via di questa tappa, mentre l’Italia si presenta con una formazione molto giovane. Nel kayak maschile riposeranno Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi, trio tutto nuovo per gli azzurri, mentre nella canadese femminile Chiara Sabattini ritorna in gara dopo gli Europei e sarà l’unica azzurra, così come nel kayak ...

Ciclismo – Campionato Italiano Juniores : Garofoli straordinario - il giovane marchigiano campione tricolore : Il marchigiano Gianmarco Garofoli è il nuovo campione Italiano Juniores di Ciclismo Gianmarco Garofoli è il nuovo campione Italiano di Ciclismo della categoria Juniores. Il corridore della regione Marche si è aggiudicato infatti la gara tricolore in linea che si è svolta a Città di Castello (provincia di Perugia) staccando tutti ed arrivando da solo sul traguardo di Viale Vittorio Veneto. Una prestazione eccezionale per uno dei ciclisti ...

Nazionale - Barella - Zaniolo - Chiesa e gli altri : la giovane Italia brilla anche nel calciomercato : I motivi per cui gli azzurri sono tornati nelle vetrine del calciomercato sono essenzialmente due. Il primo è che la loro qualità è cresciuta. Ed è cresciuta perché, finalmente, viene considerata e quindi coltivata sia dal ct Mancini che dalle società. Il secondo motivo è l' esigenza di Italianità d

Giovane e bella - è un’Italia da sogno : batosta ‘olimpica’ alla Grecia e primo posto nel girone : L’Italia liquida la Grecia con un netto 0-3 e blinda il primo posto nel girone J: Mancini schiera una squadra Giovane e grintosa, ma che fa della qualità la sua arma in più Percorso netto per l’Italia nelle qualificazioni ai prossimi Europei. Gli azzurri hanno raccolto 3 vittorie in altrettante partite, segnando 11 gol e mantenendo la porta inviolata. In attesa della sfida di martedì contro la Bosnia, l’Italia è scesa in ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Confermato il gruppo campione in carica - squadra giovane e di talento al femminile : L’evento clou della stagione è ormai alle porte, mancano infatti solo cinque giorni al via dei Campionati Mondiali 2019 di Tiro con l’arco a ‘s-Hertogenbosch, in Olanda. La rassegna iridata rappresenterà anche la prima occasione per strappare la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, riservata alle prime otto Nazioni classificate nelle gare a squadre tradizionali di arco olimpico. L’Italia vola in Olanda con una ...

Mario Furore - del Movimento 5 stelle - è il più giovane eurodeputato Italiano : Mario Furore, del Movimento 5 stelle, è il più giovane eurodeputato italiano Il più giovane eurodeputato della delegazione italiana è del Movimento a cinque stelle (M5S). Tra le 73 persone che rappresenteranno il paese nel prossimo Parlamento europeo, Mario Furore, 31 anni, è il più giovane. Nato nel 1988, attivista del Movimento dal dicembre 2012, Furore è tra i sei candidati eletti nella circoscrizione dell’Italia meridionale. In Italia ...

Stella Egitto - chi è la giovane attrice Italiana : Siciliana, classe 1987, Stella Egitto ha appena concluso la sua esperienza da protagonista di “Teddy”, la mini-serie di quattro episodi andata in onda su FoxLife (canale 114 di Sky) e realizzata da Fox Factory (la business unit di Fox Networks Group Italy dedicata alle iniziative speciali e al branded entertainment) in collaborazione con Mercedes-Benz Italia. Nello show Stella ha vestito in contemporanea i panni di due gemelle, Viola e Marta, ...