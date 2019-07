In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Luglio | Saldi – A bilancio il debito scontato

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Luglio : L’autogol – Sempre più difficile un commissario leghista dopo il no alla Von der Leyen : Palazzo Chigi Il patto Ue tradito: mollato da Salvini, Giorgetti se ne va Il voto favorevole dell’Europarlamento alla nuova presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen rischia di avere conseguenze durature sul governo Conte e sul ruolo del numero due della Lega, Giancarlo Giorgetti, la cui nomina a commissario europeo è ormai saltata e che quindi potrebbe addirittura lasciare l’esecutivo in cui ricopre la carica cruciale di ...

In Edicola sul Fatto : Eni - quel vertice alla Rinascente per far saltare il processo Nigeria : L’inchiesta “Al Metropol accordo concreto” Per gli inquirenti, la versione secondo cui la trattativa con i russi non si sarebbe conclusa non regge: l’affare aveva una base avanzata. Per questo volevano andare “veloci” di Davide Milosa Tutto tutto niente niente di Marco Travaglio Il discorso di Chiara Appendino, sindaca 5Stelle di Torino, in Consiglio comunale per licenziare il vicesindaco Guido Montanari e dare l’ultimatum agli oltranzisti ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Luglio : L’attore per un applauso spesso è disposto a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la scuola : “Il primo pubblico sono stati i compagni di classe - il primo copione le imitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita : L’inchiesta “Al Metropol accordo concreto” Per gli inquirenti, la versione secondo cui la trattativa con i russi non si sarebbe conclusa non regge: l’affare aveva una base avanzata. Per questo volevano andare “veloci” di Davide Milosa Tutto tutto niente niente di Marco Travaglio Il discorso di Chiara Appendino, sindaca 5Stelle di Torino, in Consiglio comunale per licenziare il vicesindaco Guido Montanari e dare l’ultimatum agli ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Luglio : Salvini ostaggio di Savoini & Siri. Lega e scandali : L’iniziativa Torna Siri, Conte furioso per le manovre di Salvini Scontro – Il premier attacca il suo vice per le 43 sigle convocate al ministero: “È uno sgarbo istituzionale”. Ma anche per la presenza dell’ex sottosegretario indagato di Salvatore Cannavò Io rublo, tu rubli di Marco Travaglio Da quando Salvini ha degradato sul campo il povero Savoini a semisconosciuto-millantatore-imbucato, non fanno che uscire fotografie e selfie ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Luglio : Il capo della Lega non vuole andare in Parlamento a spiegare l’affaire del petrolio - il grillino replica che “l’Aula è l’occasione per difendersi” : La sfida di Di Maio a Salvini “Risponda al Parlamento” petrolio russo, il vicepremier M5s al leghista che vuole evitare le Camere: “È l’occasione per difendersi”. Conte: “Trasparenza”. Oggi Savoini dai pm di Alessandro Mantovani Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Sostituzione di persona. “Se evitiamo la procedura d’infrazione è perchè i nostri progetti di fatturazione elettronica e fisco digitale hanno portato altri 2,9 ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Luglio : “Sono il Luca dell’hotel Metropol con Savoini” : cancelliere della serenissima gran loggia - lavora per banche estere : Milano Conte: “Alla cena Savoini invitato dall’uomo di Salvini” Lo scandalo – Palazzo Chigi: la presenza dell’ex portavoce (indagato) alla serata con Putin sollecitata da Claudio D’Amico, consigliere del vicepremier di Luca De Carolis e Davide Milosa Levategli i social di Marco Travaglio Mentre Salvini, Savoini e i leghisti tutti sono in piena sindrome da accerchiamento, temendo – e ne hanno di che – cimici, trojan, spie, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Luglio : Scandalo Russia. Il vicepremier non chiarisce : Salvini come Silvio: niente domande, stampa cattivona Sui “rubli” è molto nervoso: nessun chiarimento sul ruolo di Savoini, attacca i giornalisti e i soliti magistrati: “È solo un’inchiesta ridicola” di To. Ro. Dal pirla al pirla di Marco Travaglio Diceva Marx che “la storia si ripete sempre due volte: la prima volta come tragedia e la seconda come farsa”. Nello Scandalo di Gianluca Savoini e dei presunti finanziamenti occulti alla ...

Le frontiere uccidono : cosa c'è sull'Espresso in Edicola da domenica 14 luglio : L'Europa sempre più piena di muri e frontiere. La Lega inzeppata di traffichini e fascisti. E il web in bilico tra libertà e privatizzazione selvaggia. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo in edicola e sui device. E gli articoli in anteprima per gli abbonati Espresso+ La Croazia usa illegalmente i soldi europei per deportare i migranti" L'indifferenza e i silenzi sui soldi della Lega dimostrano che l'Italia è un Paese malato "

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Luglio : La Lega? “Diversi - ma con aspetti comuni. Per me la finestra elettorale di settembre non si è mai aperta” : Il vicepremier “Rubli? Come Siri e Rixi: M5S rigido sulla questione morale” “Sull’autonomia si va avanti. Ma la scuola regionalizzata non passerà, anche se loro si sono già arrabbiati” di Fabrizio d’Esposito, Luca De Carolis, Marco Travaglio e Paola Zanca Basta battute: risponda di Marco Travaglio I fatti sono ormai stranoti, ne parlano tutti i quotidiani e i siti italiani, ma anche internazionali: il 18 ottobre 2018, mentre Matteo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Luglio : Lega - dalla Russia con gasolio. Salvini : “Mai un rublo” : L’audio L’affare petrolio di Mosca per finanziare la Lega Il caso – BuzzFeed pubblica la conversazione del leghista Savoini con i russi: una commessa da 1,5 miliardi di dollari, il 4% al partito per la campagna delle Europee di Carlo Tecce TeleTerzaEtà di Marco Travaglio Il “sovranismo” si porta su tutto, come il trench, il jeans, il cardigan e il beige. Quando qualcuno, nei talk show, è a corto di argomenti, fa una bella tirata ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Luglio : Pedemontana – Il cantiere più grande d’Italia : L’inchiesta Il buco nero Pedemontana: sigilli alla galleria “di burro” È l’opera cantierata più importante d’Italia – Cemento di “serie B”: il sequestro bloccherà i lavori chissà per quanto. In passato anche due crolli. E un operaio morto di Giuseppe Pietrobelli Ma la Calabria è Italia? di Marco Travaglio Ieri la nostra Wanda Marra ha trascorso la giornata a domandare a vari esponenti del Pd che ne pensano della richiesta di rinvio ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Luglio : “No agli Usa sui soldati in Siria”. L’Italia a Trump : Il caso L’Italia dice no agli Usa: niente truppe in Siria Una guerra ripudiata. Il governo gialloverde respinge la richiesta degli americani (150 soldati e 10 caccia) e apre solo a “un supporto umanitario” di Luca De Carolis e Carlo Tecce Ecoballe di Marco Travaglio Tale è la voluttà di gettare tutte le croci addosso a Virginia Raggi, anche quelle destinate ad altri, che ormai politici (anche dei 5 Stelle) e giornali negano persino ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Luglio : “No agli Usa sui soldati in Siria”. L’Italia a Trump : Il caso L’Italia dice no agli Usa: niente truppe in Siria Una guerra ripudiata. Il governo gialloverde respinge la richiesta degli americani (150 soldati e 10 caccia) e apre solo a “un supporto umanitario” di Luca De Carolis e Carlo Tecce Ecoballe di Marco Travaglio Tale è la voluttà di gettare tutte le croci addosso a Virginia Raggi, anche quelle destinate ad altri, che ormai politici (anche dei 5 Stelle) e giornali negano persino ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Luglio : 5Stelle - riesplode la guerra. Allusioni a chi “vuol tornare alle origini” e “va in giro a presentare libri” : L’assemblea Contro Di Battista e Fico: Di Maio riapre il conflitto Il capo del M5S a Milano contro l’ex deputato: “Mi incazzo se chi non era sul palco con me alle Europee va in giro a presentare libri” di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Capitan Findus. “Orfini, lei era bordo quando la capitana Carola ha scartato, forzando il blocco: in quel momento cosa ha pensato? Questa ragazza sta esagerando?”. “In quel ...