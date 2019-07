Ilary Blasi con Totti al matrimonio della sorella vestita così | pantalone sbottonato | lo

Francesco Totti e Ilary Blasi al matrimonio della sorella di lei. Ma i fan notano un dettaglio : «Orribile» : Francesco Totti e Ilary Blasi al matrimonio della sorella della conduttrice. I fan notano un particolare: «Orribile». Ieri l’ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset hanno partecipato alle nozze di Silvia, una delle sorelle di Ilary. Neanche a dirlo, non sono mancate foto sui social del giorno speciale. Ma un dettaglio ha fatto storcere il naso ad alcuni fan. Ilary Blasi ha postato su Instagram un album fotografico, con gli scatti ...

Ilary Blasi - il look per il matrimonio della sorella non piace : pioggia di critiche : Ilary Blasi ancora nel mirino. Anche in un giorno importante per lei e la sua famiglia come il matrimonio della sorella Silvia non sono infatti mancate le critiche da parte di una parte dei social per la conduttrice. Insieme all’altra sorella Melory, Ilary era anche testimone della sposa ma il look scelto per l’evento ha decisamente diviso i suoi fan. look che secondo alcuni era inadatto. A fine cerimonia la Blasi ha condiviso sul suo profilo ...

Ilary Blasi testimone al matrimonio della sorella Silvia - spunta la foto delle nozze con Totti : Ilary Blasi è stata la testimone di nozze della sorella maggiore Silvia, fresca sposa in bianco. La conduttrice ha condiviso foto e video di una giornata speciale, trascorsa in famiglia con Francesco Totti e i loro tre figli. Nel condividere le immagini, ha colto l'occasione per ricordare anche il suo di matrimonio, avvenuto il 19 giugno 2005.Continua a leggere

Ilary Blasi : il video di Francesco Totti al matrimonio della sorella Silvia è virale : Ilary Blasi, nelle scorse ore, ha preso parte al matrimonio dell sorella Silvia e del neo marito Ivan. La conduttrice, sempre più social, ha dedicato una serie di scatti agli sposi con una serie di auguri molto speciali: "Auguri Silvia ed Ivan e che sia per sempre" o ancora "19.07.19. Mancavi solo tu per raggiungere l'en plein e lo hai fatto nel giorno che più ti rappresenta.Tu che sei la più grande di NOI e lo dimostri in tutto quello che ...

Ilary Blasi e Totti - invitati d’onore alle nozze della sorella Silvia : Ilary Blasi e Totti alle nozze della sorella SilviaIlary Blasi e Totti alle nozze della sorella SilviaIlary Blasi e Totti alle nozze della sorella SilviaIlary Blasi e Totti alle nozze della sorella SilviaIlary Blasi e Totti alle nozze della sorella SilviaIlary Blasi e Totti alle nozze della sorella SilviaGrande festa in casa Totti. La sorella maggiore di Ilary Blasi è andata a nozze. Silvia ha sposato lo storico fidanzato Ivan. Testimoni della ...

Ilary Blasi al matrimonio della sorella : pioggia di critiche per l’abito scelto : Ilary Blasi diventa testimone di nozze per il matrimonio della sorella Silvia insieme a Ivan, suo storico fidanzato. l’abito giallo di Ilary Blasi al matrimonio della sorella Silvia scatena le polemiche Ilary Blasi continua a far discutere per i suoi look. Questa volta la moglie di Francesco Totti sta facendo chiacchierare sui social network per l’outfit scelto in occasione del matrimonio della sorella Silvia. Un giorno di grande felicità per la ...

Francesco Totti spazza e spiazza! La vacanza da casalingo a Sabaudia con Ilary Blasi : Francesco Totti e Ilary Blasi trascorrono le vacanze estive da perfetti casalinghi a Sabaudia, dopo essere stati a Ibiza e Saint Tropez. Il 17 giugno è passato alla cronaca come il giorno d'addio di Francesco Totti all'As Roma e che ha visto l'ex bomber capitolino dare le sue dimissioni in qualità di dt. Un momento difficile, che Totti sta cercando di lasciarsi alle spalle concedendosi del sano relax con la moglie, in ...

Casting per EuroGames - condotto da Ilary Blasi su Canale 5 - e per Miss Italia : Selezioni attualmente aperte per il programma televisivo dal titolo EuroGames, che andrà in onda su Canale 5 e verrà condotto da Ilary Blasi assieme ad Alvin. Si tratta sostanzialmente della riproposizione televisiva della ben nota trasMissione televisiva Giochi senza frontiere, che non va in onda ormai da parecchio tempo. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per la prossima edizione di Miss Italia. EuroGames Da tempo si parla del ritorno in ...

Ilary Blasi e Francesco Totti critiche per i video sui social : Qualche giorno fa l’ex calciatore Francesco Totti è stato elogiato perché fa la fila per l’insalata di riso a Sabaudia e criticato per due video social in cui emergono dei particolari che fanno discutere. Le vacanze di Francesco Totti, Ilary Blasi e famiglia non passano certo inosservate. I fotogrammi narrano di spese fatte da Ilary dai “vu cumprà” e di cinture di sicurezza non allacciate sull’auto di Totti. Il ...

Francesco Totti inquadra Ilary Blasi che compra da un venditore ambulante - il web insorge : Francesco Totti e Ilary Blasi sono ormai tra le coppie più social e non esitano a mostrare la loro vita anche quotidiana sui loro rispettivi profili. Ed è proprio su un video pubblicato dall'ex capitano della Roma, mentre inquadra la moglie intenta a guardare la merce di un venditore ambulante, che si sono scatenate le polemiche del web. È accaduto, infatti, che l'ex capitano della Roma in pieno clima vacanziero, si sia sentito ...