Ilaria Spada di nuovo incinta

(Di sabato 20 luglio 2019) Marina Lanzone Dopo i vari avvistamenti, non era più necessario, ma l'attrice ha voluto condividere uno scatto privato con le sue follower. La foto contiene qualche indizio sul sesso del nascituro e sulla data del parto “Conto i giorni… le nuvole e ti aspetto”. Oggiha pubblicato il suo primo scatto social a conferma della seconda gravidanza: in foto si vede un pancione tondo che fa pensare a un imminentearrivo, forse già nel mese di agosto. Il bebè potrebbe essere un altro maschietto, dato il cuoricino blu a corredo della foto su Instagram. L’attrice e il marito, Kim Rossi Stuart, hanno mantenuto il segreto a lungo, fino a quando è diventato impossibile nascondere le rotondità e la coppia è stata immortalata mentre passeggiava nel mese di aprile, dopo aver fatto shopping per ilbebè. Il loro è un amore duraturo, da sempre tenuto lontano dalle ...

