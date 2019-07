Il Vaso di Fiori torna a Firenze | Bonisoli giornata storica

Vaso di fiori : Torna a casa quadro rubato dai nazisti : Il " Vaso di fiori " Torna in Italia dopo un’assenza di 75 anni. Il lungo iter del quadro rubato , realizzato nel 1731, si conclude dove era iniziato, nel fiorentino Palazzo Pitti. La Germania ha restituito a Firenze il " Vaso di fiori " dell'olandese Jan Van Huysum, realizzato nel 1731 e trafugato 75 anni fa dalle truppe di occupazione tedesca in fuga vero il Nord Italia. Dopo un importante lavoro diplomatico e di investigazione, il quadro è stato ...

