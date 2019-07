Il trailer di The Witcher al Comic-Con 2019 | Henry Cavill e quel ruolo che voleva a tutti

Fonte : optimaitalia

Al-Con di San Diego ha debuttato il trailer di The Witcher, l'adattamento televisivo della saga di romanzi fantasy di Andrzej Sapkowski (anche consulente della serie). Lo show arriverà prossimamente sulla piattaforma Netflix con gli otto episodi totali. Dai libri è stato poi tratto un videogioco. The Witcher è descritto come un epico racconto del destino di una famiglia. Henry Cavill interpreta Geralt di Rivia, solitario cacciatore di mostri, cerca il proprio posto in un mondo in cui le persone sono spesso più malvagie delle bestie, dove uomini, belve, gnomi, streghe e mostri lottano per sopravvivere. Insieme a una strega e a una principessa, Geralt vivrà diverse avventure in questo mondo instabile. Insieme al trailer di The Witcher, presenti al Comic-Con anche il protagonista Henry Cavill e la showrunner Lauren S. Hissrich.

