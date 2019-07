wired

(Di sabato 20 luglio 2019) Oltre cento libri pubblicati, 31 milioni di copie vendute, 34 episodi ditv con record di 12,5 milioni di telespettatori in una serata. Sono i numeri del genio creativo di Andrea Camilleri, esordiente a 53 anni come scrittore e morto il 17 luglio 2019 a Roma, all’età di 94 anni. Cifre di un fenomeno culturale cresciuto intorno al personaggio del commissario Salvo, diventato il motore economico per un’area remota della Sicilia che economico e un prodotto di punta della Rai. I benefici per ilDalle parole al territorio, a beneficiarne è stato soprattutto ilin provincia di Ragusa. Qui in 20 anni i visitatori sono raddoppiati, da 572mila presenze nel 1999 a 1,12 milioni nel 2018, secondo i dati del Libero consorzio comunale di Ragusa. “Il fenomenoè stato determinante e continua tuttora – ammette il presidente della Federalberghi ...

Linkiesta : A salire troppo in alto manca l’aria. I due leader che sembravano in possesso di un tocco magico da predestinati de… - MilanoCitExpo : Il tocco magico di Montalbano: toccasana per turismo e fiction tv #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - strinjiminforte : comunque non ho mai avuto così tanto cuIo come nell’esame di oggi, tutto merito delle photocard di jk e il tocco magico del mio gatto -