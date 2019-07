Il Segreto | trame Spagna | Alvaro restituisce il denaro avuto in prestito dalla Laguna

Il Segreto - trame iberiche : Ortega si allea con i Castaneda per proteggere Lola : Nuovi problemi in vista per la dark lady dello sceneggiato iberico “Il Segreto”. Francisca Montenegro dopo Severo Santacruz e Carmelo Leal, dovrà guardarsi alle spalle anche dal suo ex pupillo Prudencio Ortega. Quest’ultimo, negli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva “Antena 3” dal 22 al 26 luglio, dopo aver appreso finalmente che Lola si è macchiata le mani di sangue per un buon motivo, ovvero per proteggere la sorella Ana, si ...

Il Segreto - trame : Matias e Marcela ai ferri corti per colpa di Antolina : Torna lo spazio dedicato ad Il Segreto, lo sceneggiato ambientato in piccolo borgo che colleziona quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5. Nei prossimi episodi italiani Marcela Del Molino e Matias Castaneda avranno un brutto litigio a causa delle interferenze di Antolina Ramos. Il Segreto: Alvaro ricattato dalla moglie di Isaac Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dai nuovi episodi trasmessi nelle prossime settimane di programmazione, ...

Il Segreto - Julieta viene violentata : anticipazioni trame dal 22 al 26 luglio : Non si ferma la corsa de Il Segreto, la soap opera spagnola ambientata a Puente Viejo che fin dal 2013 fa compagnia al pubblico italiano. Il Segreto va in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle 15.30 in poi. GLI EPISODI DELLA SCORSA SETTIMANA: il matrimonio di Saul e Julieta Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella ...

Il Segreto trame spagnole : Maria decisa a sottoporsi ad un pericoloso trattamento medico : La famosa soap opera di origini spagnole “Il Segreto” scritta dalla stessa autrice dello sceneggiato “Una Vita”, continua a mantenere viva la curiosità del pubblico. Purtroppo arriva una brutta notizia riguardante uno storico personaggio femminile. La donna in questione è Maria Castaneda, che nelle puntate in onda su “Antena 3” la prossima settimana continuerà a mettere la sua vita a rischio. La sorella di Matias nonostante l’avvertimento del ...

Il Segreto trame Spagna : Prudencio medita un piano contro Francisca pur di stare con Lola : Torna lo spazio dedicato a Il Segreto, la soap opera ideata da Aurora Guerra che, ormai da diversi anni, in Italia viene trasmessa su Canale 5. Nel corso degli episodi che andranno in onda dal 22 al 26 luglio in Spagna, Prudencio Ortega mediterà vendetta nei confronti di Francisca Montenegro dopo aver scoperto il passato di Lola, la sua nuova fidanzata. Intanto a Puente Viejo serpeggerà la tensione a causa degli espropri ordinati dal ...

Il Segreto trame Spagna : Elsa e Isaac in luna di miele - Dolores dubita di Esther : Torna l'appuntamento con Il Segreto, lo sceneggiato di Canale 5 in onda tutti i giorni sulle reti Mediaset. Nelle puntate trasmesse da lunedì 22 a venerdì 26 luglio in Spagna, Elsa Laguna e Isaac Guerrero decideranno di lasciare Puente Viejo per un po’ di tempo, mentre Dolores comincerà ad avere dei dubbi su Esther, la figlia di Don Berengario. Il Segreto: Severo preoccupato per Carmelo Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in ...

Il Segreto - trame spagnole : Don Berengario apprende la morte della madre di sua figlia : Le trame della soap opera di origini iberiche “Il Segreto” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continuano ad essere sempre molto coinvolgenti. Nell’episodio numero 2.121, andato in onda in Spagna durante questa settimana, oltre al matrimonio di Isaac Guerrero ed Elsa Laguna, che sono riusciti finalmente a coronare il loro sogno d’amore dopo aver affrontato numerosi ostacoli, un personaggio ha dovuto fare i conti con il suo passato. Si ...

Il Segreto - trame : Donna Francisca aiuta Julieta a reagire dopo gli abusi : Torna l'appuntamento con Il Segreto, la soap opera ambientata in Spagna che riscuote ogni giorni giorno tantissimo successo su Canale 5. Nelle puntate in onda nelle prossime settimane, Donna Francisca tenderà la mano a Julieta Uriarte in segno di pace pur di farla riprendere dagli abusi subiti da parte dei Molero. Il Segreto: Julieta viene abusata dai Molero Le anticipazioni de Il Segreto tratte dalle puntate trasmesse prossimamente su Canale 5 ...

Il Segreto - trame : Saul apprende che Julieta è stata violentata dai Molero : Torna l'appuntamento con le news su Il Segreto, lo sceneggiato iberico che intrattiene da oltre sette anni gli italiani. Nelle prossime puntate, in onda a breve su Canale 5, Saul Ortega apprenderà finalmente il motivo della depressione di Julieta Uriarte. L'uomo, infatti, scoprirà che la neo-moglie è stata violentata da Lamberto e Eustaquio Molero. Il Segreto: Julieta vittima di violenza Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le nuove ...

Trame Il Segreto al 26 luglio : Carmelo devastato dalla possibile dipartita di Adela : Nuovi episodi in compagnia della longeva soap opera spagnola, intitolata "Il segreto". Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 22 fino a venerdì 26 luglio svelano che, al centro delle Trame, ci sarà il personaggio di Maria. La giovane donna deciderà di presentare l'amico Roberto a Fernando: il Mesia avrà la possibilità di fare la conoscenza del cubano. L'uomo, però, non sarà contento di questo arrivo inaspettato pensando ...

Il Segreto trame Spagna : Isaac ed Elsa marito e moglie dopo la morte della Ramos : Le anticipazioni dell'apprezzata soap opera Il Segreto provenienti dalla Spagna, rivelano che Elsa e Isaac dopo tanti ostacoli finalmente potranno coronare il loro sogno d'amore. Infatti per loro è in arrivo un lieto fine che culminerà nel matrimonio in seguito alla scomparsa di Antolina. La perfida Ramos, infatti, morirà in circostanze drammatiche cadendo in un dirupo nel tentativo di assassinare il marito. E così Guerrero si ritroverà vedovo ...

Il Segreto trame al 26 luglio : Elsa ha mentito sulla sua eredità - Adela ha un malore : Torna l'appuntamento con Il Segreto, lo sceneggiato iberico punta di diamante dei pomeriggi di Canale 5. Nelle nuove puntate trasmesse da lunedì 22 a venerdì 26 luglio, Julieta Uriarte farà perdere le proprie tracce mentre Adela verrà ricoverata in ospedale dopo un malore. Infine Elsa Laguna dirà ad Alvaro Fernandez di essere ricca. Il Segreto: Fernando geloso di Maria e Roberto Le anticipazioni de Il Segreto, riferite alle nuove puntate in onda ...

Il Segreto trame prossima settimana : Adela tra la vita e la morte - Julieta viene abusata : La serie televisiva di origini spagnole “Il Segreto” continua a sorprendere i telespettatori con intrighi e colpi di scena. Nelle puntate italiane della prossima settimana, Julieta Uriarte verrà ritrovata in pessime condizioni da Carmelo Leal e Don Berengario dopo essere stata abusata senza alcuna pietà dai Molero. La maestra Adela invece, continuerà a soffrire a causa dell’aggressione ricevuta dal nemico Basilio. La moglie del sindaco di Puente ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 22 al 26 luglio 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019: Maria presenta Roberto a Fernando. Quest’ultimo reagisce male all’arrivo dell’ospite inatteso e il suo nervosismo aumenta quando scopre che Esperanza e Beltran si rivolgono a Roberto chiamandolo zio. Anche Francisca, ovviamente, non accoglie di buon grado la presenza del cubano, soprattutto per il colore nero della sua pelle. Carmelo ...