Il ‘mistero’ dei 5 bambini colpiti da tumore nella stessa scuola | le possibili cause sono

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019) Si tratta di almeno setteda, tutti in unalocalità, Ripon, in California. Ma non solo: cinque di questi frequentano la, la Weston Elementary. Il tasso di tumori pediatrici in questo istituto è quasi 62 volte superiore alla media di 19,3 su 100 milasotto i 19 anni di età. Si tratta di una sorta di mistero inspiegabile quello che sta preoccupando i genitori dei piccoli, come si legge sul ‘Daily Mail, anche perché potrebbero esserci due spiegazioni , entrambe dovute all‘inquinamento ambientale: un ripetitore per i telefoni cellulari vicino l’istituto e una vecchia fabbrica di caffè decaffeinato, chiusa nel 1994, che utilizzava la sostanza chimica tricloroetilene (trielina), riconosciuta in seguita come agente cancerogeno. Nel 2002 un tribunale aveva condannato i proprietari a pagare 1 milione di dollari alla città per ...

