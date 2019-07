«Il mio jazz è figlio di tanta musica E di mio padre»

ilgiornale

(Di sabato 20 luglio 2019) Antonio Lodetti Antonio Lodetti Donny McCaslin, 52 anni, sassofonistache ama superare le barriere stilistiche e di genere, è uno dei più importanti artefici della new wavee suonerà martedì prossimo, 23 luglio, al festival «Fanoby the Sea», con il tastierista Jason Lindner, il bassista Tymothy Lefebvre, il chitarrista Jeff Taylor e il batterista Zach Danzinger. McCaslin ha vissuto un momento di grande celebrità - al di là del- suonando (con Lindner e Lefebvre) nell'album Blackstar che fu il canto del cigno di David Bowie. Che cosa ricorda dell'incisione di Blackstar? «Fu un'esperienza magica, che mi ha trasformato dall'interno e so che quel qualcosa me lo porterò dietro per il resto della mia vita». Com'era Bowie alla fine? «Era un uomo non comune e un artista visionario, lo è rimasto fino alla morte. Non aveva paura di niente, era allegro ed era uno spirito ...

DomTohill : @jazz_inmypants O Mio Dio - Oh My God in Italian - anaverabossa : È uscito stamattina venerdì 19 luglio su Mondo Padano, il mio articolo e l’intervista al noto pianista Alberto Bona… - MarVal1964 : Ieri ho preso il mio primo Flixbus: voto complessivo 7 La meta era il concerto dei King Crimson a Umbria Jazz: voto… -