Il Foglio | “Sommersi da sentimentalismo | Djokovic vince Wimbledon ed esaltano Federer”

(Di sabato 20 luglio 2019) L’esaltazione della sconfitta Jack O’ Malley firma l’editoriale delsportivo del sabato. Un articolo condivisibilissimo sulla retorica buonista che ormai ci sta asfissiando. Vi­via­mo di luo­ghi co­mu­ni e sguaz­zia­mo nel sen­ti­men­ta­li­smo: sia­mo riu­sci­ti a par­la­re del­la fi­na­le di Wim­ble­don sen­za no­mi­na­re il vin­ci­to­re, Djo­ko­vic, ma sdi­lin­quen­do­ci per l’età e il ro­ve­scio a una ma­no di Fe­de­rer, met­ten­do in pie­di un’ope­ra­zio­ne di esaltazione re­to­ri­ca del­la scon­fit­ta che nem­me­no tut­ti i ti­fo­si dell’In­ter e del Torino mes­si as­sie­me avreb­be­ro sa­pu­to fa­re. Il correttismo sessuale I col­le­ghi che per un me­se han­no twit­ta­to elo­gi al cal­cio fem­mi­ni­le mi ri­cor­da­no i pa­ren­ti che a Na­ta­le di­co­no “che bra­vo” al nipoti­no che re­ci­ta la poe­sia, poi lo man­da­no a guar­da­re i car­to­ni ani­ma­ti ...

