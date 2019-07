Fonte : ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2019) Angelo Carotenuto in un’intervista al Napolista, parlando del motivo della frustrazione per l’arrivo dei top player che anima il mercato, avevato di come è cambiato il modo di fruire ilda parte dei tifosi. «Quando ero bambino, l’unico modo per assistere ad una partita era andare allo stadio, adesso abbiamo tutti la possibilità di assistere alle partite comodamente da casa, e di poter vedere giocare molte più grandi squadre di quanto potevamo fare un tempo. Questo rapporto distorto con il grandeci ha convinto che sia alla portata di tutti perché si gioca sotto i nostri occhi. Ci siamo assuefatti a cose straordinarie». Torna sull’argomento oggi anche Roberto Perrone sulSportivo, parlando dell’eccesso delle amichevoli estive trasmesse in tv. C’era un tempo un cui se volevi vedere i campioni dovevi armarti di santa pazienza, ...

JTurandot : RT @napolista: Il Foglio racconta il calcio estivo degli anni Ottanta Se volevi vedere le partite dovevi armarti di pazienza e fare lunghe… - napolista : Il Foglio racconta il calcio estivo degli anni Ottanta Se volevi vedere le partite dovevi armarti di pazienza e far… - sadicamente : Sulla Luna ?? con #RatMan. A cinquant'anni dall'allunaggio Leo Ortolani Official and Gentleman racconta a Il Fogli… -