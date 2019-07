Il Ceo di EuroIB | Mai conosciuto Savoini | dice

Fonte : blogo

(Di sabato 20 luglio 2019) "Mai": Alexander v. Ungern-Sternberg, Ceo e fondatore di, la banca d'affari londinese, citata nell'affaire Metropol, si difende. Con una nota ufficiale, il numero uno dell’istituto di credito smentisce seccamente alcune indiscrezioni circolate sulla stampa italiana e internazionale in questi giorni. "EIB non ha maiincontrato o parlato con esponenti di rilievo, rappresentanti o funzionari della Lega", si legge ancora nel documento ufficiale reso alla stampa."Contrariamente a quanto è scritto sulla stampa - si legge ancora nel comunicato - , il signor Meranda (avvocato romano perquisito nei giorni scorsi, ndr) non ha mai negoziato 'per conto' di EIB durante la sua visita a Mosca e EIB non ha mai contattato l'Eni, né altri trader, né ricevuto quotazioni a seguito della nostra richiesta di dettagli dal fornitore Rosneft e meno che mai da Gazprom". ...

AS3691 : RT @HuffPostItalia: 'Nessun contatto con Gazprom. Miranda ci propose l'affare con Rosneft, ma non andò in porto'. Parla il ceo di Euroib ht… - SilviaCantoia : 'Nessun contatto con Gazprom. Miranda ci propose l'affare con Rosneft, ma non andò in porto'. Parla il ceo di Euroib - infoitinterno : 'Nessun contatto con Gazprom. Miranda ci propose l'affare con Rosneft, ma non andò in porto'. Parla il ceo di Euroib -