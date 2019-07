I fan di Vasco Rossi fuori la casa di Verrucchia

Il pellegrinaggio dei fan di Vasco a Zocca - tra selfie e autografi da tatuare : Centinaia di persone arrivano ogni giorno nel piccolo comune modenese per un selfie o un autografo, che poi diventa tatuaggio. Il sindaco: "Fanno bello il paese". Ma qualche giorno fa ha scritto alla prefettura per un aiuto: i vigili urbani a disposizione non sono sufficienti per monitorare la zona. Poi c'è stato il chiarimento con Vasco. "Momenti di puro piacere" spiega Luigi, un fan, che vive a Bologna, col quale siamo andati a Zocca per ...

I fan di Vasco invadono Zocca e il sindaco ?chiede aiuto a prefettura - : Francesca Bernasconi Tutto esaurito nel paese modenese, dove i fan di Vasco Rossi sono accorsi alla notizia del suo ritorno a casa A Zocca c'è il tutto esaurito. Hotel e appartamenti sono tutti al completo. Il motivo? Anche quest'anno, il cittadino più famoso del paese passerà un periodo nel comune natio e la sua presenza ha richiamato molti fan e ammiratori. Ogni giorno, la strada che costeggia la casa di Vasco Rossi è gremita di ...

Zocca invasa dai fan di Vasco - il Sindaco chiede rinforzi a Prefettura e Questura : Il tour continua con Zocca invasa dai fan di Vasco. L'ondata d'amore nei confronti del rocker sta però diventando un problema per il Comune, che ha richiesto rinforzi per la sicurezza a Prefettura e Questura. L'entusiasmo dei fan accorsi per un selfie o un fotografo con il loro idolo comporta anche delle criticità, alle quali l'Amministrazione sta cercando di far fronte intensificando la sicurezza, specialmente nei fine settimana, quando si ...

Emma - mamma sul set per Muccino e super fan per Vasco - : Andrea Conti L'artista è divisa tra Roma e Milano tra lavoro e piacere. Emma infatti è impegnata sul set del film “I migliori anni” di Gabriele Muccino, c’è stato tempo per una incursione allo Stadio San Siro per seguire uno dei suoi cantanti preferiti: il komandante Vasco Emma Marrone in questi giorni è totalmente concentrata sul suo nuovo impegno professionale. E non riguarda la musica. La cantante infatti sta lavorando sul set del ...

Vasco Rossi - concerto San Siro 2019/ Scaletta - foto : i fan sognano il nuovo singolo : Vasco Rossi, concerto San Siro 2019: Scaletta, info e biglietti dell'11 e 12 giugno a Milano. Tutto quello che c'è da sapere

Vasco Rossi porta una fan immobilizzata al concerto di Cagliari - il sogno realizzato grazie allo staff : Vasco Rossi porta una fan immobilizzata al concerto di Cagliari. Il sogno di Laura Floris si realizzerà presto grazie all'intervento dello staff del Blasco, che l'ha fortemente voluta come ospite d'onore a una delle date che terrà per la prima volta all'Arena in Fiera del capoluogo sardo. Terminati i biglietti per l'accesso ai disabili, la sorella di Laura aveva visto infrangersi il sogno di condurla al concerto del suo idolo che ha comunque ...

