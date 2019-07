I campioni dello sport che quella notte conquistarono la Luna

vanityfair

(Di sabato 20 luglio 2019) IdelladelladelladelladelladelladelladelladelladellaIn quel respiro lunghissimo che è custodito nellain cui conquistammo la– 20 luglio 1969 – vi è anche il passaggio di un’intera generazione diivi che proprio quell’estate parte da un mondo e arriva ad un altro e lo fa correndo, pedalando, nuotando, saltando a canestro o facendo gol. Sono idoli in bianco e nero, persone prima ancora di essere loro malgrado personaggi,irripetibili che hanno segnato la storiaitaliano tra il declinare degli anni ’60 e l’alba dei ’70. È l’Italia che corre in bici con Felice Gimondi, figlio del postino Mosè, grande scalatore, feroce e guardingo, vincitore in quel 1969 del Giro d’Italia e così onesto ...

