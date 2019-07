I bambini di Bibbiano | parla Laura Pausini | il durissimo sfogo della cantante

Laura Pausini sui bambini di Bibbiano : «Mi sento incazzata - fragile e impotente» : Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour Laura Pausini e Biagio Antonacci in ...