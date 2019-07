I 10 grandi inventori del cinema

Edison – L’uomo che illuminò il mondo trasforma i grandi inventori in startupper : https://www.youtube.com/watch?v=h3fvqfcV9xM La forzatura è chiara: inventori, ingegneri ed imprenditori di fine ‘800 sono raccontati come startupper e innovatori dell’era digitale. Per essere ancora più precisi, sono raccontati come il cinema ha iniziato a raccontare gli innovatori e i grandi imprenditori dell’era digitale con film come The Social Network o Jobs. E per evitare qualsiasi fraintendimento, per essere certi che fino all’ultimo ...