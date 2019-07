Hysaj | non c’è solo la Roma sul terzino del Napoli!

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 20 luglio 2019) Elseid, nonlasull’albanese. Spunta la pista inglese A quanto pare non ci sarebbelasuldel Napoli, Elseid. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, l’albanese interesserebbe molto anche al Tottenham. Gli inglesi, infatti, sarebbero alla ricerca di undestro per sostituire Trippier, traferitosi all’Atletico Madrid. POTREBBE INTERESSARTI: De Laurentiis: “Mercato? Bisogna avere pazienza” Napoli, Verdi tra Torino e Sampdoria: le offerte e una richiesta particolare di ADL L'articolo, non c’èlasuldelproviene da ForzAzzurri.net.

cn1926it : #Napoli #Hysaj, #Tottenham in pressing: su di lui non c'è la #Roma - MondoNapoli : Kiss Kiss - Su Hysaj non solo la Roma: anche il Tottenham è molto interessato all'albanese - - HaruhiBlack : Ecco perché a Hysaj non l'abbiamo ancora venduto: serve per fare i video su Manolas -