Higuain Juventus | offerta pesante della Roma | le cifre del contratto

Icardi Juventus - la chiave è Higuain : nuovo segnale importante : Icardi Juventus – La Juventus non ha un numero nove in squadra. Presentando ieri i numeri di maglia per la prossima stagione, i bianconeri hanno lanciato un doppio segnale di mercato. Gonzalo Higuain, che ha preso la numero 21, sembra ormai fuori dal progetto, che potrebbe invece prevedere l’arrivo di Mauro Icardi, in uscita dall’Inter e […] More

Calciomercato Juventus - Higuain : la Roma avrebbe convinto i bianconeri ma non il Pipita : Il Calciomercato della Juventus ruota per buona parte intorno a Gonzalo Higuain. Solo l’uscita del Pipita insieme a quella di uno tra Mandzukic e Kean potrebbe sbloccare l’arrivo di Icardi. L’argentino è tra i cedibili e nelle ultime ore sarebbero stati fatti passi avanti tra la Vecchia Signora e la Roma: l’accordo tra i due club sarebbe stato trovato, ma il giocatore ancora tentenna e per ora non sembra propenso a vestirsi di ...

Higuain tra Juventus e Roma : Fonseca ha chiamato il giocatore per convincerlo : La sessione estiva di calciomercato è oramai a un punto cruciale ed è entrata letteralmente nel vivo con tante operazioni che sono state messe in piedi dalle diverse squadre del nostro campionato e che ben presto potrebbero giungere ad una conclusione. Tra le trattative più particolari e complesse, però, c'è quella per Gonzalo Higuain della Juventus: il giocatore argentino ha espresso ben più di una volta di voler rimanere in terra torinese e ...

Higuain Juventus - l’agente del Pipita è a Torino : incontro con Paratici : Higuain Juventus – Ora si sta allenando con Sarri ma per Gonzalo Higuain il futuro sembra essere lontano dalla Juventus: dopo un anno deludente tra Milan e Chelsea, il ‘Pipita’ dovrà andare a caccia di riscatto senza la maglia bianconera addosso. Al momento l’ex Napoli e Real Madrid, ha rifiutato qualsiasi destinazione possibile anche se la Roma è pronta ad offrirgli anche la […] More

Juventus - il punto sulle cessioni : diversi a rischio - su tutti Higuain e Kean (RUMORS) : La Juventus, dopo l'arrivo di De Ligt, dovrà necessariamente pensare a vedere qualche suo pezzo pregiato, per alleggerire una rosa ricca di giocatori ma anche per sistemare le finanze, considerati i più di 100 milioni spesi a fronte di 'soli' 25 milioni come ricavi (dalla cessione di Spinazzola). I possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi, e secondo il noto sito 'ilbianconero.com', la Juventus potrebbe ricavare più di 200 milioni di ...

Juventus - scambio veloce tra Ronaldo e Higuain. E Sarri si esalta : “Oh - ora mi piace - oh” : scambio veloce, in allenamento alla Continassa, tra Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, che va al tiro dopo il servizio del portoghese. Maurizio Sarri, che assiste alla giocata, esprime il proprio gradimento: “Oh, ora mi piace, oh!”. L’ex attaccante di Napoli e Milan è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero vicino alla Roma. Video Twitter/JEastwood Juventus, c’è la festa scudetto ma Ronaldo ...

DYBALA AL MILAN PER ROMAGNOLI ALLA JUVENTUS/ Ipotesi scambio : Bonucci-Higuain bis? : DYBALA al MILAN e ROMAGNOLI ALLA JUVENTUS? L'ultima indiscrezione di calciomercato ricalca il maxi-scambio dell'estate scorsa...

Higuain Juventus - indizio social da parte del fratello dell’attaccante : Higuain Juventus – Che ormai il mercato lo si faccia anche sui social network non è certo una novità. Uno dei temi più caldi degli ultimi giorni, è certamente la vicenda Higuain; in casa bianconera non è ancora chiaro quale sarà il destino dell’attaccante argentino. L’ultima novità in ordine di tempo arriva proprio da parte […] More

Juventus - Mandzukic e Higuain sarebbero pronti a lasciare Torino : La Juventus attende l'arrivo a Torino del grande acquisto estivo. L'olandese de Ligt domani, 17 luglio, si sottoporrà alle visite mediche e, poi, nella giornata di giovedì dovrebbe essere presentato in maniera ufficiale. Intanto c'é stata la presentazione ufficiale di Aaron Ramsey che si è detto felice di essere approdato in un grandissimo club. Matthijs de Ligt alla Juventus costerà ben 70 milioni di euro. Il difensore orange firmerà un ...

Higuain Juventus - clamoroso : la Roma gli offre la fascia da capitano : Higuain Juventus – Il futuro di Gonzalo Higuain continua a tenete banco in casa Juventus. Nonostante l’affetto dei tifosi nel giorno del raduno, il centravanti argentino non rientra nei piani di Sarri ed è destinato a lasciare nuovamente i bianconeri questa estate. La Roma è la squadra che in questo momento segue con maggiore attenzione la situazione del ‘Pipita’, anche […] More

Higuain Juventus - non solo Roma e West Ham : nuova clamorosa ipotesi : Higuain Juventus – ?Il futuro di ?Gonzalo Higuain è ancora enigmatico. L’attaccante argentino, reduce da un’annata complicata in cui non è riuscito a brillare né al ?Milan né al Chelsea, ha iniziato la preparazione estiva con la ?Juventus, club proprietario del suo cartellino. Ma la sua permanenza a Torino appare alquanto difficile, poiché l’ex ?Napoli non sembra rientrare nei piani della […] More

Mercato Juventus - da Mandzukic a Higuain : ecco il punto sulle cessioni : Mercato Juventus – Il Mercato bianconero al momento è concentrato sull’arrivo di De Ligt, ma Paratici allo stesso tempo sta lavorando alle uscite. In casa Juve infatti ci sono giocatori che non rientrano più nei piani della società e di Sarri, per diversi motivi. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Mario Mandzukic e Sami Khedira potrebbero lasciare Torino in questa […] More

Calciomercato Juventus : mega offerta del West Ham per Higuain : Calciomercato Juventus: sul piatto un’offerta elevatissima dall’Inghilterra per Higuain. Sebbene i tifosi bianconeri abbiano accolto con grande affetto Gonzalo Higuain in occasione delle visite mediche e dei primi allenamenti della stagione, il centravanti argentino rimane uno dei nomi più caldi del mercato in uscita della Juventus 2019/2020. Nelle ultime ore si è diffusa dall’Inghilterra la […] More

Juventus : alla Roma piace Higuain - ma lui vorrebbe restare in bianconero : La Juventus ha ufficialmente iniziato la preparazione estiva il 10 luglio, accogliendo i nuovi acquisti, ma anche alcuni giocatori ritornati a Torino dopo il prestito ad un'altra società. E' il caso di Gonzalo Higuain, l'argentino dopo metà stagione trascorsa al Milan e l'altra al Chelsea, vorrebbe rilanciarsi alla Juve, come confermato di recente anche dal suo fratello-agente. L'idea della punta argentina sarebbe quella di riconquistarsi un ...