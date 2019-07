Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 20 luglio 2019) Chi si ricorda dell’Apollo 12? Come si chiamavano i tre uomini dell’equipaggio ? Cosa dissero, scendendo dal LEM, cosa fecero nel corso della loro passeggiatare? Eppure erano passati meno di quattro mesi dallo storico successo dell’Apollo 11, la notte del 20 luglio 1969. Ci ricordiamo benissimo dell’Apollo 13: non arrivòma gli ingegneri della NASA riuscirono a riportare gli astronauti a casa dopo la spaventosa esplosione che aveva danneggiato il modulo di comando. Se nonesperti di spazio, sugli Apollo da 14 a 17 cala il sipario della memoria e dobbiamo ricorrere a Wikipedia.Eppure le difficoltà tecniche e i rischi di tutte le missioniri, il coraggio degli astronauti erano gli stessi. Come la stessa era l’opinione pubblica che esultò per il primo alggio mentre pochi mesi dopo discuteva ...

HuffPostItalia : Hello, Mars! Sulla Luna ci siamo già stati, la vera sfida è Marte -