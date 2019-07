Grazie ai Mondiali femminili la Nike aumenta del 200% la vendita di magliette

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2019) I numeri registrati dal Mondiale di calcio femminile in Francia sono stati altissimi. Ascolti record, che, scrive Il Sole 24 Ore, per lasi sono tramutati in ricavi: +per ladirispetto a 4 anni fa. A registrare il record di vendite è stata soprattutto la maglietta statunitense. Il vicepresidente dell’azienda, Bert Hoyt, commenta: “Comeabbiamo avuto tre dei nostri team che hanno avuto accesso a finale e semifinale. Dal punto di vista delle singole giocatrici, abbiamo sponsorizzato il 55% delle atlete scese in campo, il 43% dei gol sono stati segnati con le nostre scarpe, il 60% dei gol targatisono stati segnati con Mercurial e il 54% dei riconoscimenti “player of the match” sono andati a giocatrici”. L’effettosi è registrato anche sull’andamento del titolo. Il 31 maggio le azioni dellapartivano ...

