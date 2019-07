Grande Fratello | Lorenzo Battistello | Ho avuto un tumore maligno | ho visto la

Mediaset - Loredana Lecciso verso il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini : Su Dagospia si leggono le anticipazioni di Oggi sul Grande Fratello Vip. A Cologno Monzese si sussurra che, tra i possibili concorrenti, figuri Loredana Lecciso, 46. Si dice anche che l’ex (?) compagna di Al Bano non abbia però ancora sciolto le riserve. Cosa aspetta? Per ora non è noto. Intanto se

Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip 2019?/ Anche Claudia Galanti? L'indiscrezione : Loredana Lecciso e Claudia Galanti saranno nel cast del Grande Fratello Vip 2019? Arrivano le indiscrezioni dal settimanale Oggi

Lorenzo Battistello - ex Grande Fratello : “Ho avuto un tumore maligno” : Lorenzo Battistello, il ‘cuoco’ del primo e indimenticabile Grande Fratello: “Ho avuto un tumore maligno, ora lasciatemi divertire” Lorenzo Battistello ha vinto la battaglia contro un tumore maligno. L’ex concorrente del primo indimenticabile Grande Fratello, quello di Pietro Taricone, Cristina Plevani, Marina La Rosa e Rocco Casalino, per intenderci, ha raccontato sul suo profilo Instagram […] L'articolo Lorenzo ...

Lorenzo Battistello - ex del Grande Fratello : “Ho avuto un tumore maligno - pensavo fosse la fine” : Lorenzo Battistello, concorrente del primo indimenticabile Grande Fratello, racconta di avere scoperto di essersi ammalato di cancro circa 8 mesi fa. Adesso sta bene ma a lungo ha temuto di non farcela: “8 mesi fa mi hanno tolto un tumore maligno che avevo dentro di me, 8 mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no, 8 mesi fa vedevo la fine mentre adesso vedo l’ inizio”.Continua a leggere

Mediaset - Adriana Volpe si vendica con la Rai : in pole position per il Grande Fratello : Secondo il sito TvBlog, per la quarta edizione del Grande Fratello Vip – la prima senza Ilary Blasi – avrebbero sostenuto il provino la modella Fernanda Lessa, la soubrette Claudia Galanti, la ballerina Matilde Brandi e il cantante Scialpi. Ma si parla pure di Ilona Staller, alias Cicciolina, Loreda

Grande Fratello 2019 - Valentina Vignali e il video contro gli haters : «Il cul* grosso non aumenta il buco nell?ozono» : Con un video dal suo account Instagram Valentina Vignali, una delle protagoniste del Grande Fratello 2019 ha risposto agli haters che l?accusavano di usare photoshop per modificare le sue foto....

Grande Fratello - la prima volta di Taylor Mega : "A 14 anni in auto. Lui ben dotato - e...". Sesso senza censure : La prima volta di Taylor Mega non poteva che essere trasgressiva. L'esplosiva influencer di Instagram, diventata famosa presso il Grande pubblico per la sua partecipazione-lampo al Grande Fratello pochi mesi fa e, prima ancora, per un'altrettanto breve storia con Flavio Briatore, ha confessato ai su

Anticipazioni Tv : Garrison giudice di Amici Vip - Adriana Volpe al Grande Fratello (RUMORS) : Mancano meno di due mesi al debutto della prima edizione Vip di Amici e la produzione del programma è al lavoro per mettere su un cast interessante e allo stesso tempo innovativo. Se sui personaggi famosi che si cimenteranno con ballo, canto e recitazione si sa ancora poco o nulla, è sulla giuria che stanno circolando alcune novità: pare che il coreografo Garrison Rochelle sarà uno dei giudici del talent. Tra i concorrenti del Grande Fratello ...

Grande Fratello - Cristian Imparato sfogo : “Dovete conoscere i fatti” : Ultime notizie Grande Fratello: Cristian Imparato si sfoga su Instagram. Cosa gli è successo? Cristian Imparato si è lasciato andare a uno sfogo su Instagram. Ultimamente sta ricevendo una valanga di critiche… molte rivolte alla fine della sua storia con Davide? Il cantante non ha fatto riferimento né alla sua relazione né ad altro, ma […] L'articolo Grande Fratello, Cristian Imparato sfogo: “Dovete conoscere i fatti” ...

Grande Fratello - Daniele Dal Moro : “Libertà comporta scelte” - poi canzone a Martina : Daniele Dal Moro, tanta curiosità dopo il Grande Fratello per la storia con Martina Daniele Dal Moro continua ad essere tra i personaggi del Grande Fratello più cercati dopo la fine del reality show di Canale 5 perché la sua storia/non storia con Martina Nasoni ha fatto molto discutere ed è ovvio che siano in […] L'articolo Grande Fratello, Daniele Dal Moro: “Libertà comporta scelte”, poi canzone a Martina proviene da Gossip e ...

Grande Fratello Vip 2019 : nel cast anche Adriana Volpe? : cast Grande Fratello Vip 2019: ci sarà anche Adriana Volpe? Se ne parla da anni e forse questa volta può essere quella giusta. Adriana Volpe potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip 2019. A riportare il pettegolezzo è il settimanale Vero, che rivela che la conduttrice sarebbe in trattative con Mediaset per entrare nella Casa più […] L'articolo Grande Fratello Vip 2019: nel cast anche Adriana Volpe? proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello - Valentina Vignali e il video in costume : lato B e curve esagerate - piovono insulti : Valentina Vignali, 28 anni, ex gieffina, si è scagliata nuovamente contro gli haters. La sportiva ha accumulato parecchi kg durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà, ma è da circa un mese che la Vignali confessa essersi messa in regime per tornare al suo peso forma. E sembra esserci riuscit

Grande Fratello Vip - colpaccio di Alfonso Signroni : la voce - quale bellissima riporta in tv : Non manca molto per la nuova edizione dell'amatissimo reality show Grande Fratello Vip, prodotto dalla Endemol Shine Italy, fiore all'occhiello della programmazione di Mediaset e Canale 5. Il programma verrà trasmesso dall'inizio di novembre 2019, ed erediterà la serata del lunedì dal varietà Amici

Grande Fratello Vip : I nomi dei primi concorrenti : Manca ancora qualche mese alla nuova stagione del Grande Fratello Vip che prenderà il via a novembre 2019 ma già circolano indiscrezioni sui vip che prenderanno parte al reality. La nuova stagione del Grande Fratello Vip, che sarà orfana di Ilary Blasi che ha condotto lo show dal 2016 al 2018, sarà piena di novità. Intanto, appunto, il conduttore: Alfonso Signorini che fino all’ultima edizione aveva fatto da spalla alla Blasi prenderà le redini ...