Golf – Shane Lowry prende il largo all’Open Championship | indietro gli italiani

(Di sabato 20 luglio 2019)al comando dell’Open: l’irlandese ha 4 colpi di vantaggio su Tommy Fleetwood. Restanoglicon Francesco Molinari 54° e Nino Bertasio 68° Volata finale per il titolo nel 148° Open, quarto e ultimo major stagionale che si conclude sul tracciato del Royal Portrush GC (par 71) nella città da cui il circolonome nell’Irlanda del Nord, che sarà condotta daal comando con 197 (67 67 63, -16) colpi e grande protagonista del turno. Non potrà parteciparvi Francesco Molinari, campione in carica, 54° con 215 (74 69 72, +2), mentre è piùNino Bertasio, l’altro azzurro rimasto in gara, 68° con 218 (72 71 75, +5)., 32enne irlandese di Mullingar, quattro titoli sull’European Tour comprensivi di un WGC (Bridgestone Invitational, 2015), con un 63 (-8, otto birdie, di cui tre nelle ultime ...

