Giura che ha smesso di fumare ma la moglie scopre la verità da Google Street View

Libra - così Facebook flirta col mondo della finanza. Il ruolo delle banche centrali per sconGiurare una valuta virtuale globale : Svolta? Certamente. Destinata al successo? Forse. Potenzialmente pericolosa? Sì. L’ingresso di un peso massimo del web nel mondo delle valute digitali era solo questione di tempo. Sono anni che Amazon, Apple, Facebook e Google “flirtano” con il mondo della finanza. Licenze bancarie (Facebook in Irlanda), accordi con grandi banche per carte di credito dedicate (Amazon prime), sistemi di trasferimento dei soldi (Apple e Facebook). Sinora la ...

Italia sconGiura infrazione Ue. Tria : è una bella giornata. Moscovici : ecco perché non è più giustificata : Alla fine l'Italia ce l'ha fatta. Ha evitato il 'cartellino rosso' di Bruxelles sui suoi conti pubblici. Una tegola che pendeva su Roma dallo scorso dicembre e che continuerà a pesare se non verranno rispettati anche gli impegni futuri. Infatti, il confronto è rinviato all'autunno. "E' decisamente una bella giornata per l'Italia", commenta a caldo il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che più di tutti, insieme al premier Giuseppe Conte, ha ...

Nozze bis : la coppia di super vip si è Giurata ancora amore eterno (che sorpresa) : Secondo matrimonio per Joe Jonas e Sophie Turner. I due si erano sposati, a sorpresa, due mesi fa a Las Vegas (facendo celebrare il matrimonio a un sosia di Elvis) ma lo scorso week-end il cantante e l’attrice hanno deciso di giurarsi ancora amore eterno e di rinnovare le promesse d’amore con una cerimonia formale. Per il secondo sì hanno scelto un castello della Provenza che, a quanto pare, in questo periodo è molto in voga. Sempre lo scorso ...

Antonio Maria Rinaldi - la conGiura dello spread : "La mano di Deutsche Bank. Oggi - invece..." : Ospite di Bianca Berlinguer all'ultima puntata della stagione di Carta Bianca su Rai 3, ecco Antonio Maria Rinaldi, eurodeputato leghista eletto con il record di preferenze dopo la rinuncia di Matteo Salvini. E al netto di un divertente siparietto con la conduttrice che ha sbagliato il suo nome, il

Juventus piglia tutto - anche Sarri “tradisce” il Napoli : da nemico Giurato ad amico - ma i tifosi bianconeri non dimenticano… : Li chiamano voltagabbana. Ad essere etichettati così sono da sempre i politici. Quelli che cambiano partito dalla sera alla mattina, quelli eletti in una lista e che ci ritroviamo in un’altra. Il cittadino medio che li vota vede crollare le sue certezze dall’oggi al domani. Basti citare nel mondo della politica Clemente Mastella, che detiene forse il record con 7 cambi di partito, o Rocco Buttiglione con 3, ma gli esempi ...

Guardiola allenatore Juventus?/ Pep Giura amore al Manchester City : 'Uno di voi' : Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus? Dopo le dichiarazioni di ieri del tecnico catalano, il sogno sembra davvero sfumato

Manchester City - Guardiola Giura amore ai citizens : le sue parole gelano i tifosi della Juventus : Nel corso di un’intervista al sito del City, l’allenatore catalano ha sottolineato di trovarsi benissimo a Manchester Pep Guardiola giura amore al Manchester City, l’allenatore catalano ha parlato al sito ufficiale dei citizens sottolineando di trovarsi nel posto giusto per allenare. Interrogato sulle sue sensazioni, l’ex Barcellona ha gelato i tifosi della Juventus: “credo che non ci sia un posto migliore nel ...

Giuseppe Conte è ottimista : Farò in modo di sconGiurare una procedura che non fa bene al Paese : Giuseppe Conte si è espresso sull'apertura della Commissione europea rispetto all'avvio di una procedura di infrazione a carico dell'Italia: il presidente del Consiglio si è detto ottimista e fiducioso e ha affermato che farà il massimo per scongiurare una procedura che ovviamente non fa bene al Paese.

Catalogna - Puigdemont eletto in Europa. Che per Giurare a Madrid rischia di farsi arrestare : La questione indipendentista catalana ha implicazioni sempre più internazionali, un intrigo che coinvolge vertici politici europei e organi giurisdizionali sovranazionali. La Corte europea dei Diritti dell’Uomo, chiamata ad esprimersi sui rapporti tra il Tribunale costituzionale di Madrid e il parlamento catalano, ha respinto all’unanimità la domanda di tutela proposta da Carles Puigdemont, ex presidente della Generalitat da un anno ...