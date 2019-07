Giro della Valle d’Aosta 2019 | quarta tappa | a Champex Lac vince Lopez | sempre saldamente

Ciclismo - Giro della Valle d’Aosta : vince Ries a Champoluc - Vansevenant nuova maglia gialla! Si muove Bagioli : Uno scatto secco a cinque chilometri dall’arrivo premia il lussemburghese Michel Ries (Kometa) che si aggiudica la terza tappa del 56esimo Giro della Valle d’Aosta con arrivo a Champoluc. Sorpresa una folta concorrenza, otto uomini, che era uscita indenne dalle tante salite di oggi. Cambio anche ai piani altissimi della classifica generale, con il francese Jeremy Bellicaud che accusa le due giornate consecutive in fuga e sprofonda ...

Giro della Valle d’Aosta 2019 - seconda tappa : a Valsavaranche vince Inkelaar in solitaria - Bellicaud nuovo leader : Dopo il secondo posto nella classifica generale dello scorso anno, l’olandese Kevin Inkelaar (Groupama) torna a sorridere sulle strade della Valle d’Aosta con la vittoria sull’arrivo in salita di Valsavaranche. Il talento classe 1997 ha lasciato sul posto i compagni di fuga a 10 km dal traguardo, arrivando al traguardo a braccia alzate in tutta tranquillità. Cambio in testa alla classifica generale con Jeremy Bellicaud (CR ...

Serie C 2019-2020 : definiti i tre Gironi. Tante piazze storiche a caccia della Serie B : Definita ufficialmente questo pomeriggio, in seguito alla riunione odierna del Consiglio direttivo di Lega, la composizione dei tre gironi del campionato di Serie C 2019-2020. La suddivisione delle squadre rispetta come di consueto il criterio geografico (nord-ovest, nord-est, sud), mentre il sorteggio si svolgerà in data 25 luglio. La principale incognita riguarda il Girone C, composto per il momento da 19 squadre in attesa dell’esito dei ...

Giro della Valle d’Aosta 2019 - prima tappa : nella confusione di Saint-Gerves - Shelling si prende tutto : Errori di percorso, corsa neutralizzata, fuga bidone e alla fine una lunga seduta della giuria per decidere cosa fare di una tappa dominata dalla confusione. Insomma, nella prima frazione in linea del Giro della Valle d’Aosta è successo un po’ di tutto e alla fine a vincere e prendersi anche la maglia gialla di leader della classifica generale, almeno sulla strada, è stato l’olandese Ide Shelling (SEG) che ha battuto allo ...

Serie C - i tre Gironi della stagione 2019-2020 : Ternana e Teramo “scivolano” al Centro-Sud : La Lega Pro ha ufficializzato i gironi della prossima stagione. Dopo un’estate caldissima tra corsa alle iscrizioni, esclusioni e ripescaggi, sono stati composti i gruppi A, B e C. Lucchese e Siracusa non hanno presentato domanda così come l’Albissola. Clamoroso il caso di quest’ultima che ha perso la Serie C per la questione stadio. Respinte dalla Covisoc, inoltre, Arzachena e Foggia. Le squadre ammesse, ad oggi, al ...

Giro della Valle d’Aosta 2019 : al danese Madsen Hindsgaul il crono prologo inaugurale - Puppio il migliore degli italiani : 94 centesimi di secondo regalano la vittoria a Jacob Madsen Hindsgaul (Nazionale danese) nel crono prologo di Aosta, valido come prima tappa della 56esimo Giro della Valle d’Aosta. Il giovane talento, classe 2000, ha completato i 2.7 km, veloci e senza curve, in 3’17″36 alla media di 49.25 km/h, superando di neanche un secondo l’olandese Dan Hoole (SEG) all’arrivo con il tempo di 3’18″30. Una vittoria ...

La scenata della cantante al ristorante è esagerata e fa il Giro dei social. Muccino : “Sembra un mio film” : Sta facendo il giro dei social il video della cantante francese Elisa Tovati, che a un pranzo in un ristorante francese, a un certo punto, perde la testa e si infuria con le tre persone con cui è al tavolo, lanciando tovagli e bicchieri in giro. Le immagini, nel Paese transalpino, sono state commentate per giorni, finché la stessa Tovati ha dato spiegazioni: “Stavamo girando la clip per il mio nuovo video, The Machine, in cui denuncio la ...

EuroBasket 2021 – Un Girone della fase eliminatoria si giocherà in Italia - il Mediolanum Forum scelto come sede : Il palazzetto milanese ospiterà uno dei quattro gironi eliminatori dell’EuroBasket 2021, insieme a Georgia, Repubblica Ceca e Germania Una piccola conquista per l’Italia, l’EuroBasket torna a disputarsi nel nostro Paese. Non tutta la rassegna continentale, ma solo uno dei quattro gironi eliminatori, prima che si accendano i riflettori sulla fase finale di Berlino. LaPresse/Belen Sivori Sarà il Mediolanum Forum la sede ...

Ciclismo - Giro della Valle d’Aosta 2019 : in gara il futuro delle corse a tappe. Augusto Rubio il favorito - l’Italia sogna con Andrea Bagioli e Samuele Battistella : La vittoria al Giro della Valle d’Aosta è una di quelle situazioni che ti segna, che ti mette i fari addosso per un futuro da corse a tappe e che a tutti gli effetti ti etichetta come un predestinato. Non sarà da meno il 56° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d’Aosta, che prende il via domani da Aosta e che fino a domenica impegnerà i campioni del futuro, con sei giorni di gare impegnative pronte ad incoronare il re delle ...

VIDEO Marc Genè al volante della mitica Alfa Romeo 158 - riviviamo il Giro storico a Silverstone : Marc Genè ha avuto l’onore di guidare la mitica Alfa Romeo 158, una vettura che ha fatto la storia della Formula Uno. L’ex pilota si è messo al volante della vettura e ha girato a Silverstone dove nel weekend si disputa il GP di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale F1. Di seguito il VIDEO in bianco e nero per rivivere un momento davvero storico. VIDEO Marc GENE’ AL volante della Alfa Romeo ...

Serie C 2019-2020 - tutte le squadre partecipanti in attesa della suddivisione dei Gironi : Il giorno dopo le decisioni del Consiglio Federale, la Lega Pro ha ufficializzato gli organici della Serie C 2019-2020. 59 squadre al momento, in attesa di capire quale sarà la squadra mancante e in attesa di definirne la suddivisione nei tre gironi. Ecco tutte le squadre al via: Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Pro Patria, Avellino, Bari, Carpi, Carrarese, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Cesena, Como, Fano, ...

Ferrari - Il Giro a Vairano della 488 Pista - VIDEO : Nel 2016 sulla nostra Pista di Vairano la Ferrari 488 GTB aveva segnato un tempo sul giro di poco inferiore a quello della Lamborghini Huracán. Oggi, a tre anni di distanza, con l'uscita delle varianti ad alte prestazioni delle due sportive la sfida Maranello-Sant'Agata Bolognese si ripete. Sarà riuscita la nuova Ferrari 488 Pista a battere la rivale emiliana? 720 CV e 0-100 km/h in meno di tre secondi. Spinta da un otto cilindri biturbo da 720 ...

Schiaffo alla miseria! Chiara Ferragni e il costo della giacca è da capoGiro : Chiara Ferragni, non smettete di stupire, la fashion influencer italiana più famosa al mondo e ogni volta che posta foto e video sui social riesce ad attirare l’attenzione di milioni di followers. Nelle ultime ore ha sfoggiato un capo davvero molto particolare che però non si adegua molto alle bollenti temperature estive degli ultimi giorni, ovvero una giacca di pelle Louis Vuitton con tasche e dettagli ispirati alle creazioni di piccola ...

La stoccata di Zico : “Cosa si dice in Giro del calcio italiano? Si parla solo della Juve…” : “Cosa si dice in giro per il mondo del calcio italiano? Si parla solo della Juve. Oggi gestire un club è anche e soprattutto un valore economico. La Juventus è sempre forte, è obbligata quasi a essere forte, non è una squadra da secondo posto. E questo forse non è del tutto un bene per il calcio. E non solo in Italia“. Sono le parole dell’ex campione brasiliano Zico durante la cerimonia di consegna della XXIII edizione ...